Hoe ABBA ervoor zorgde dat weerman Ed Aldus weken nauwelijks kon slapen

Ed Aldus op een fandag in 2004 in Ahoy met twee vrouwen die zich voordoen als Agnetha Faltskog en Anni-Frid Lyngstad | Foto: Ed Aldus

Dat onze weerman Ed Aldus graag muziek luistert, is geen geheim. Elke werkdag rond 05:00 uur 's ochtends is zijn eerste tweet een muziektip. Alles komt langs, van Coldplay tot Bowie. Maar de Zweedse band ABBA heeft een speciale plek in het hart van Ed. Geruchten over nieuwe nummers hielden hem spreekwoordelijk weken uit zijn slaap.

Abba komt op 4 november met een nieuwe album, genaamd Voyage. Gisteren kwamen de eerste twee nummers uit. Ed Aldus beleefde een geweldige dag.

1. Wat vind je van de nieuwe nummers?

"Wat denk je zelf? Ja, geweldig natuurlijk. Ik heb het evenement gisteren ook gevolgd. Ik leefde daar de hele week naartoe, joh! Eerst draaide ze het nummer 'I Still Have Faith in You'. Dat emotioneerde mij heel erg. Dat heeft ook te maken met het feit dat de nummers in 2018 op Koningsdag al bekend zijn gemaakt en zelfs een jaar eerder al zijn opgenomen. Zolang zit je al op die nummers te wachten.

Ik zat in de tuin toen het bekend werd gemaakt. Dat vergeet ik nooit meer. Ik schoot zo van m'n stoel af. Je gaat er niet vanuit dat er ooit nog nieuwe muziek uitkomt. Het laatste nummer is van 39 jaar geleden. Dus ik heb ongeveer de helft van mijn mensenleven erop moeten wachten. Dat het dan toch gebeurt, is geweldig.

In 1982 hebben ze de laatste singles uitgebracht, zoals 'Under Attack' en 'The Day Before You Came'. Ze zijn toen ook nog bezig weggeweest met de opname van een nieuw album, maar die is uiteindelijk nooit uitgekomen."

2. Kun je vertellen hoe je naar dit moment hebt toegeleefd?

"Ik heb de dagen afgeteld. Ik draaide hele dagen ABBA. Het is overigens wel zo dat ik de maanden ervoor niet heel veel naar de muziek luisterde, maar het nu meer deed om weer een beetje in de stemming te komen. Ook struinde ik de forums af waarop werd gesproken over het nieuw uit te komen album. Geweldig.

Ik heb ondertussen weer allemaal spulletjes gekocht. Zo hebben ze maar liefst 27 items uitgebracht die je kan kopen. Zelf heb ik een witte lp, groene lp, normale cd, muziekcassette, deluxebox, single van 'Don't Shut Me Down' en single van 'I Still Have Faith In You' gekocht."

3. Wat heeft de liefde voor ABBA aangewakkerd?

"Het is tijdloze muziek. Nummers van ABBA gaan nooit vervelen. Zo kan je "Dancing Queen" duizend keer luisteren en nog verveelt het niet. Net als 'Mamma Mia'.

Ik ben trouwens geen fan vanaf de eerste minuut, maar vanaf de laatste twee albums. En nog later ben ik pas begonnen met verzamelen." Waarom toen pas? "Ja, gewoon een tik denk ik. Er stond op een gegeven moment zoveel op zolder dat mijn huis bijna naar beneden zakte."

4. Je hebt een brede muzieksmaak. Wat maakt ABBA zoveel bijzonderder dan andere bands?

"Het had net zo goed met een andere groep zo kunnen lopen. Ik vind U2 bijvoorbeeld net zo goed als ABBA. Ik ben gewoon een enorme muziekliefhebber. Waar voetballiefhebbers naar alle wedstrijden gaan, houd ik van muziek."

5. Hoe luister je muziek? Waar let je op? Tekst of muziek?

"Ik luister altijd tijdens het werken. Ik luister eigenlijk nooit naar de tekst, maar vooral naar de muziek. Toevallig heb ik nu wel de tekst geluisterd van 'Don't Shut Me Down'. De laatste jaren ben ik meer naar tekst gaan luisteren, maar daarvoor was ik er nooit zo mee bezig. Ik houd vooral van de melodie en de stem van iemand."

6. Hoe ver gaat je fascinatie? Fandagen, verzamelitems...

"Oh ja, ik ben heel vaak naar fandagen geweest. Naar de internationale ABBA-fanclub in Roosendaal bijvoorbeeld. Ik ben ook fan van zo'n fanclub in Duitsland. Vaak ging ik erheen om te kijken of ik iets kon kopen. Het zijn vaak hele weekenden, maar ik ging vaak maar een paar uurtjes. Ik denk dat de fanclubs het nu weer druk gaan krijgen, want ABBA wordt een hype."

7. Met wie kun je deze passie delen?

"Ik heb niet zo'n behoefte om het te delen. Op zo'n ABBA-fanclubdag, vind ik het wel even leuk. Maar ik ben niet zo'n persoon die hele dagen het erover gaat hebben met mensen. Ik ben ook geen 12 meer."