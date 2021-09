'Loodgieters' jatten met babbeltruc spullen uit kluis die vastzat met zware bouten

Op dit moment worden er werkzaamheden verricht aan de flat aan de Maasboulevard. De bewoner vond het dan ook niet vreemd dat een man aan het begin van de middag aanbelde en sprak over een waterlekkage, een verdieping hoger.

Kluis met zware bouten

Eenmaal binnen liep hij naar de keuken en draaide de kraan open, zogenaamd om te kijken of er iets zou lekken. Ook rommelde hij enige tijd in de kastjes onder de gootsteen. De keukendeur bleef hierbij dicht. Een of meerdere handlangers van de man konden door het lawaai van het stromende water de woning binnendringen, terwijl de ‘monteur’ de vrouw aan de praat hield.

Na een kwartier vertrouwde de vrouw de boel niet en ging ergens anders in huis kijken. De ‘monteur’ maakte van dat moment gebruik om weg te glippen. Zijn handlanger(s) hadden inmiddels een kluis meegenomen, die met zware bouten in een gangkast was gemonteerd. Om het ding te verbergen deden ze op hun vlucht een hoeslaken uit de woning over de kluis.

De politie is volop bezig met het onderzoek. Camerabeelden in de buurt zijn veiliggesteld.