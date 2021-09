FC Rijnmond: Hugo Borst pleit voor serieuze inkrimping jeugdopleiding Sparta

“We overleven het wel”, zegt journalist en Spartasupporter Hugo Borst in FC Rijnmond. Hij reageert op de vraag of zijn club in degradatieproblemen komt na de afgelopen transferperiode. Sparta deed geen goede zaken. “Ik hoorde Leo Driessen (journalist, red.) zegt dat Sparta met PEC Zwolle degradeert. Maar ik ben niet somber dat Henk van Stee er niet in is geslaagd om transfers tot stand te brengen. Sparta gaat de dans ontspringen.”

Thomas Verhaar, oud-speler van Sparta en Excelsior, verwacht dat ook. “Sparta heeft wel een eredivisiewaardige selectie, de groep is dun maar niet veel minder dan veel andere ploegen. Sparta gaat gewoon punten pakken. Ik denk dat het wel goed gaat komen.”

Borst: “Maar er moet geen blessuregolf uitbreken. In januari kan Sparta met de reserves iets belangrijks doen.” De Rotterdammer doelt op het opengaan van de transfermarkt in januari en het alsnog halen van versterkingen.

Jeugdopleiding

De Spartasupporter vindt dat zijn club minder geld moet steken in de jeugdopleiding. “Sparta wordt leeggeroofd, al vanaf de onder 6 of onder 13. De opleiding gaat nog weinig opleveren, het is onrijp fruit. Ze zijn al weg. Sparta kan zich beter gaan richten op het scouten van hele goede amateurspelers en 3 a 4 ton steken in de jeugdopleiding. Niet 1,6 miljoen euro.”

Het ging in FC Rijnmond ook over onder meer Feyenoords nieuwe aanwinst Cyriel Dessers. “Hij heeft het wel in zich om de held van het Legioen te worden”, aldus Borst. "Ik denk dat Feyenoord vierde wordt, achter FC Utrecht. Ik hoop dat er een idee zit achter het voetbal, en dat gevoel heb ik wel met Arne Slot."

Kijk hieronder naar de hele uitzending: