LIVE: FC Rijnmond met Hugo Borst over Sparta en Feyenoord

Hugo Borst in FC Rijnmond | Foto: Rijnmond

Journalist en Spartasupporter Hugo Borst is te gast in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond. De Rotterdammer neemt samen met Dennis van Eersel, Thomas Verhaar en presentator Bart Nolles de voetbalweek door.

Natuurlijk gaat het met Borst veel over Sparta, dat uiterst moeizaam aan het seizoen is begonnen en ook in de transferperiode niet echt goede zaken deed. Uiteraard ook aandacht voor Feyenoord. De Rotterdamse club haalde deze week nog twee nieuwe spelers binnen. FC Rijnmond begint rond 17:20 uur.

Kijk hieronder naar FC Rijnmond: