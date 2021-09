Dienstauto Karremans in de prak gereden tijdens eerste dag als wethouder en locoburgemeester

Een bijzondere eerste werkdag als wethouder en locoburgemeester van Rotterdam: na eerst lintjes te hebben doorgeknipt, was Karremans betrokken bij een flinke botsing. Volgens Karremans reed de andere bestuurder met 70 kilometer per uur door rood licht. Hij en zijn chauffeur zijn erg geschrokken, maar maken het goed.

"Nog geen paar uur wethouder en ik kon gelijk een 'lintje doorknippen'" schreef Karremans vanochtend op zijn Instagrampagina. Ook plaatste hij een foto van de dienstauto met als tekst 'Eerste echte werkdag'. Maar een paar uur later was er van deze dienstauto weinig meer over. "Mijn dienstauto heeft de dag trouwens helaas niet overleefd", schrijft Karremans. "We werden aangereden door een &€@#% die met 70 km/u door rood reed."

Flink beschadigd

Volgens de woordvoerder van Karremans is de aanrijding niet de schuld geweest van de chauffeur. De politie kon nog niet zeggen wat de precieze oorzaak was van het ongeval.

De botsing vond plaats op de kruising van Pompenburg en Hofplein. Door de aanrijding is de voorkant van de dienstauto flink beschadigd.