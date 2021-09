Tien jaar na Feyenoord-debuut Guidetti: ‘Wat een mafkees hebben ze nu weer binnengehaald?’

Slechts 23 wedstrijden speelde hij voor Feyenoord, maar niemand zal hem ooit vergeten. John Guidetti maakte exact tien jaar geleden zijn debuut voor de Rotterdammers, in de met 3-1 gewonnen wedstrijd bij NAC Breda. Hoe een 19-jarige spits uit Stockholm via Manchester naar De Kuip kwam, de Feyenoord-kleedkamer direct op z'n kop zette en een onuitwisbare indruk achter liet. Zowel binnen als buiten de lijnen.

Als de naam van John Guidetti valt, worden zijn oud-ploeggenoten direct enthousiast. Ze noemen hem gek, gestoord en bij vlagen geniaal. Nederland maakt kennis met de jonge Zweed als hij op 11 september 2011 invalt in het Rat Verlegh Stadion in Breda. Ronald Koeman is trainer van Feyenoord, dat op dat moment allesbehalve een kampioenskandidaat is. In de eerste wedstrijden van het seizoen wordt er weliswaar gewonnen van laagvliegers Excelsior en Roda JC, maar dat lukt niet tegen Heerenveen en Heracles. De uitwedstrijd bij NAC kan weleens een lastig verhaal worden, met spelers als Anthony Lurling, Jelle ten Rouwelaar en Eric Botteghin in de basis.

Guidetti is op dat moment amper twee weken in Rotterdam. Spelersbegeleider Jan Mastenbroek haalt hem op 31 augustus van het vliegveld en brengt hem in sneltreinvaart naar De Kuip, een aantal uur voordat Deadline Day zijn ontknoping kent. Guidetti is op tijd in het kantoor van technisch directeur Martin van Geel en ondertekent het huurcontract. Daarna is het de taak van teammanager Bas van Noortwijk om hem rond te leiden. "Langs alle kruip- en sluipweggetjes van De Kuip. Op zo'n moment loopt een speler er meestal verloren bij, maar John maakte met iedereen een praatje", herinnert Van Noortwijk zich.

Potje biljart

Hij komt met Guidetti uit in het spelershome, waar de Zweed voor het eerst - en later blijkt niet voor het laatst - voor stijgende verbazing zorgt. "Hij daagde meteen iedereen uit voor een potje biljart. Hij tegen de rest. Of hij goed kon biljarten? Nee, helemaal niet. Maar dat maakte hem niet uit. Echt een speciaal mannetje, vanaf de eerste dag."

Bekijk hier een interview van de Zweedse spits met Rijnmond over zijn jaar bij Feyenoord. De tekst gaat verder onder de video:



Eigenlijk zou Guidetti niet in Rotterdam, maar in Enschede spelen. Een maand voordat hij tekent bij Feyenoord, is hij rond met FC Twente. Tot Manchester City hem alsnog een contractaanbieding doet, de club waar hij transfervrij leek te vertrekken. De aanvaller blijft en laat het ondertekende voorcontract in Enschede voor wat het is.

Op dat moment weet Kaj Ramsteijn, dan een 21-jarig talent in de Feyenoord-selectie, allang wie de Zweed is. “Hij was mijn directe tegenstander in augustus, tijdens Jong Zweden-Jong Oranje. We verloren met 3-0, na een vroege rode kaart voor Bram Nuytinck. Door twee doelpunten van Guidetti. Hoewel hij een vervelende spits was om tegen te spelen, had ik niet verwacht dat hij het zo goed zou doen bij ons", zegt Ramsteijn.



Hij schreeuwde in het Engels van alles om ons op te zwepen Kaj Ramsteijn



Dat Guidetti daar anders over dacht, wekt geen verbazing. "Hij zat voor de wedstrijd tegen NAC voor het eerst bij de selectie en vond zelf dat hij in de basis hoorde:", zegt Van Noortwijk. "Bij sommige spelers is die houding misschien vervelend, maar John bleef altijd positief. Hij was gewoon voor niemand bang en ervan overtuigd dat hij het ging doen voor ons."

Vriend, wat doe je?

Teleurgesteld neemt Guidetti plaats op de bank, totdat Koeman hem vlak na rust het sein geeft om warm te lopen. Alsof hij te laat is voor een vlucht en die alsnog wil halen, doet hij zijn warming-up. “Vijf minuten later stond hij al bij Koeman. John vond dat hij warm genoeg was om in te vallen. Koeman schrok zich kapot, je had zijn blik moeten zien. Hij dacht echt: vriend, wat doe jij hier? Ga eens warmlopen, joh", zegt Ruben Schaken, oud-ploeggenoot en inmiddels vriend van Guidetti.

Het mag dan tien jaar later zijn; Schaken beseft nog altijd hoe vreemd de dingen waren die hij met Guidetti meemaakte. “Dat warmloopincident was typisch John. Hij was een persoonlijkheid, een mannetje. Ik dacht vanaf het eerste moment: wat een mafkees hebben ze nu weer binnengehaald?”

Overal schijt aan

Schaken leert Guidetti misschien wel het beste kennen van alle Feyenoord-spelers. "Het klikte meteen, we waren vaak samen. John had overal schijt aan, dat vond ik mooi. En andersom keek hij tegen mij op. Ik was een stuk ouder, reed destijds een Porsche. Dat vond hij prachtig. Zo ontstond een vriendschap.”

Al snel blijkt dat Guidetti een vreemde vogel is, die vooral goed kan voetballen. De meeste spelers weten na dag één al dat het wel goedkomt met hem op Rotterdam-Zuid. Schaken: “We waren op de training snel onder de indruk. Hij was dodelijk in de zestien en bewoog veel. Bovendien creëerde hij regelmatig een kans voor zichzelf, daar was hij goed in.”

Het resulteert in 20 goals in 23 eredivisieduels en een uiteindelijke tweede plaats met Feyenoord. Maar voor de wedstrijd tegen NAC op die elfde september, staan de gezichten bij Feyenoord nog op onweer. Het zoveelste mindere seizoen in successie lijkt in aantocht. Zeker als Robbert Schilder vogeltje vrij mag opstomen vanaf eigen helft en de Rotterdammers binnen zeven minuten op achterstand knalt. Feyenoord repareert de achterstand nog zonder Guidetti, door een kopbal van Otman Bakkal en een fraaie uithaal van Karim El Ahmadi. Na een uur leidt Feyenoord met 2-1.

Bekijk hier de samenvatting van NAC-Feyenoord. De tekst gaat verder onder de video:

Direct daarna is het zover: het officiële debuut van Guidetti. Waar hij op de trainingen vrijwel alles doeltreffend afrondde, gebeurt dat in Breda niet. Zijn eerste schot gaat slap voorlangs en een perfecte voorzet van Schaken kopt hij een paar meter naast het doel. Veel supporters denken dat Feyenoord op de laatste dag van de transfermarkt weer een mislukte spits in huis heeft gehaald, zoals dat ook ooit gebeurde met Angelos Charisteas.

Maar wat Guidetti significant anders maakt, is zijn Zlatan Ibrahimovic-achtige zelfvertrouwen. “Dat merkten we vanaf het begin”, zegt Ramsteijn. “Hij gedroeg zich alsof hij al tien jaar bij ons speelde, nam direct het woord. Hij schreeuwde in het Engels van alles om ons op te zwepen. Best bijzonder, voor zo’n jonge jongen. Wij dachten: wij kennen je helemaal niet.”

Het contrast tussen de bescheiden Ramsteijn uit Zoetermeer en de excentrieke Zweed is groot. “Wij waren totaal anders. Hij was vol zelfvertrouwen en dacht dat hij een Europese topspits ging worden. Ik vocht vooral voor m’n plek en probeerde bescheiden te zijn. John hield juist van aandacht.”

Dat blijkt als Guidetti later in de wedstrijd tegen NAC zijn eerste doelpunt maakt. Wanneer Kelvin Leerdam wordt neergehaald, krijgt Feyenoord een penalty. Guidetti staat niet op de lijst, maar pakt de bal en klemt zich eromheen als een leeuw die zijn jong beschermt. Hij gaat klaarstaan, blaast nog eens goed uit en schiet de bal rustig rechtsonder in de hoek. Ten Rouwelaar gaat de verkeerde kant op: 1-3. Het stadion ontploft als Guidetti een seconde of twee later zijn vinger voor zijn mond doet richting de harde kern van NAC.

Dan ging hij op een Afrikaanse manier met zijn kont staan schudden in de kleedkamer Ruben Schaken over zijn vriend en oud-ploeggenoot John Guidetti

Met kont schudden

“Maar dat is John, die houdt daarvan. Hij beheerde bij ons ook vanaf de eerste dag de muziek. Dan ging hij op een Afrikaanse manier met zijn kont staan schudden in de kleedkamer. Hij kon dat goed, omdat hij in Kenia heeft gewoond. Wat wij daarvan vonden, boeide hem niet. Hij deed wat hij wil. Daar is dat vingertje een voorbeeld van”, zegt Schaken lachend.

In de kleedkamer werden vaak grappen gemaakt over de kleding van Guidetti. “Man, hij zag er niet uit. Van die wijde shirts en broeken, de Zweedse kledingstijl. Zijn garderobe was een schande. Daarom gingen we vaak shoppen in Rotterdam, merkkleding en mooie spullen kopen", vertelt Schaken.

Toegezongen

Ramsteijn: “Je zou denken dat je met zo’n status de binnenstad van Rotterdam vermijdt. Dat deed Graziano Pellè altijd, die vluchtte regelmatig naar Amsterdam. Maar John niet, die ging juist expres de stad in om te worden toegezongen. Hij hield daarvan. En hij presteerde goed, dus dan loop je ook wat lekkerder over de Lijnbaan."

Na de wedstrijd tegen NAC is Koeman een tevreden man, zo vertelt hij destijds tegenover Rijnmond. “Je ziet aan John dat hij telkens slim wegloopt. Hij houdt de tegenstander bezig en voor de goal is hij goed. Penalty’s nemen kan hij ook. Daarom wilde hij hem per se nemen. Het geeft aan dat dit soort spelers initiatief durft te tonen.” Van Noortwijk kon genieten van de bijzondere band, die ontstond tussen Guidetti en Koeman. "Ronald liet hem vrij, bewust. Hij zat hem niet te veel op zijn huid, omdat hij wist dat John Feyenoord verder kon helpen. Eén keer pakte dat verkeerd uit, met die tweede gele kaart tegen RKC."

Hij is de vrolijkste speler met wie ik heb gewerkt Bas van Noortwijk over John Guidetti

Het is praktisch het enige smetje op het Feyenoord-jaar van Guidetti. Verder eist hij de aandacht vooral op met doelpunten. Eerst penalty's, daarna veldgoals. In totaal eindigt de teller op 20, onder meer dankzij drie hattricks in drie thuisduels op rij. Met daarin de 4-2 thuis tegen Ajax op 29 januari 2012, een van de meest bijzondere Klassiekers in de clubhistorie.

Today I will score a hattrick

“Die dag plaagde ik John in de kleedkamer, over dat hij de uitwedstrijd bij Ajax eerder in het seizoen had gemist. ‘You were too scared to play’, zei ik. Zijn reactie? ‘Today I will score a hattrick.' Ik probeerde hem uit te leggen dat hij blij mocht zijn als hij er één maakte. Maar goed, hij maakte er dus drie. Dan ben je toch niet goed bij je hoofd als je dat vooraf zegt?”, zegt Schaken.

Hoe dan ook, NAC-uit blijkt het startschot van een onvergetelijke en bijzondere periode in Rotterdam-Zuid. Een periode die ooit enkel in een sprookje mogelijk leek. Weliswaar zonder landstitel, maar na uiterst magere jaren bracht Guidetti wel de hoop terug in de Rotterdamse voetbalharten. Mede door een slepend zenuwvirus - dat hem een glansrijk afscheid in de Kuip ontnam - lukt het de Zweed daarna nergens meer. Niet bij Stoke City en ook niet bij Celtic, Celta de Vigo, Hannover 96 en Alavés.

Vijf jaar geleden speelde Guidetti voor het laatst in Nederland. Met Celta ging hij op bezoek bij Ajax. De Spanjaarden verloren, maar Guidetti scoorde wel. Twee weken eerder hadden Ajax-supporters in zijn vaste Spaanse restaurant zijn shirt van de muur gerukt en het in brand gestoken. Woedend was Guidetti, die zijn treffer vierde door beide handen achter z'n oren te houden en meermaals Feyenoord te roepen.

Bekijk hier hoe Guidetti reageerde na zijn doelpunt voor Celta tegen Ajax. De tekst gaat verder onder de tweet:

Niemand was verbaasd over de reactie van Guidetti in Amsterdam. In Rotterdam houdt iedereen nog van de flamboyante Zweed. "Hij is de vrolijkste speler met wie ik heb gewerkt. Het was met hem altijd lachen, gieren, brullen. Hij verveelde niemand, trok met iedereen op en had een positieve invloed op de groep. Jammer dat het maar bij een seizoen is gebleven", zegt Van Noortwijk.

Een paar maanden na z'n laatste wedstrijd voor Feyenoord keerde hij nog eenmaal terug in De Kuip. Guidetti ziet zijn opvolger Pellè vlak voor tijd de gelijkmaker scoren tegen Ajax en juicht net zo hard als de andere supporters. Een aantal van hen probeert Guidetti niet veel later via crowdfunding terug te halen naar Feyenoord, maar het zou er niet van komen. Zoals Guidetti vermoedelijk nooit meer het Feyenoord-shirt zal dragen. Daarvoor heeft hij simpelweg te weinig gespeeld in de afgelopen jaren. En misschien is het maar beter zo. Want de herinnering leeft voort aan de Zweedse tiener die slechts 23 wedstrijden nodig had om voor altijd een publiekslieveling te zijn.

Kort na het vertrek van Guidetti maakte Rijnmond een afscheidsclip op muziek van Marco Borsato - Als alle lichten zijn gedoofd.