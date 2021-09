Thijs Dallinga is de grote uitblinker bij Excelsior met vier goals na monsterzege bij FC Den Bosch

Excelsior dendert maar door in de eerste divisie. De Kralingers gaven vrijdagavond FC Den Bosch een pak slaag (0-5). Met maar liefst vier treffers was Thijs Dallinga de man van de avond.

In maar liefst elf minuten tijd had Dallinga al zijn hattrick gemaakt. Excelsior maakte het openingsgoal uit een goede omschakeling. Bij de 0-2 kreeg de spits van Excelsior alle ruimte van FC Den Bosch om te scoren. Het derde doelpunt van Dallinga was een intikker uit een rebound (0-3). De thuisploeg kreeg echter ook een aantal kansen. Zo pareerde Excelsior-doelman Stijn van Gassel fraai op een hakje en kopbal van FC Den Bosch-spits Jizz Hornkamp.

Excelsior ging in de tweede helft verder op de goede lijn. Zo kopte Siebe Horemans een bal op de lat en ontsnapte Dallinga aan de buitenspelval van FC Den Bosch. Bovendien gaven de Rotterdammers geen kansen weg aan de thuisploeg. In de 74e minuut verstevigde Dallinga zijn positie als topscorer van de eerste divisie door de 0-4 te maken. Daar bleef het niet bij voor Excelsior. Reuven Niemeijer zorgde vlak voor tijd met een hard schot voor het slotakkoord (0-5).

Na vijf duels heeft Excelsior al tien punten. In uitwedstrijden zijn de Kralingers nog ongeslagen en in eigen huis hield het team van trainer Marinus Dijkhuizen promotiekandidaat FC Volendam op 1-1. Nu FC Den Bosch met 5-0 is verslagen, toont Excelsior haar kracht in de eerste divisie. De Kralingers staan (voorlopig) tweede in de competitie.

FC Den Bosch - Excelsior 0-5 (0-3)

19' 0-1 Thijs Dallinga

26' 0-2 Thijs Dallinga

30' 0-3 Thijs Dallinga

74' 0-4 Thijs Dallinga

86' 0-5 Reuven Niemeijer

Opstelling Excelsior: Van Gassel; Horemans (87' Buter), Vlasenko (71' Ormonde-Ottewill), El Yaakoubi, Aberkane; Azarkan (71' Driouech), Wieffer, Eijgenraam (83' Chacón), Baas; Dallinga (88' Duku), Niemeijer