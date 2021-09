Correct is al 81 jaar een écht familiebedrijf: ‘We worden nooit de grootste, maar doen het op onze manier’

Wat begon als een kleine winkel voor radio’s en stofzuigers aan de Zaagmolenstraat 106 groeide uit tot een bedrijf voor televisie, audio-apparatuur, witgoed, watersport en fietssport (en nog véél meer) aan de Ceintuurbaan.

“We vieren bijna ons 81-jarig jubileum”, zegt Kitty de Jong (59), mede-eigenaar en kleindochter van oprichter Frans de Jong. Correct was van 1973 tot 2012 gehuisvest in een pand aan de Bergweg, waar daarvoor de bioscoop Victoria Theater zat. Het was voor Rotterdam best een shock, zegt ze. “Dat een bioscoop wegging en een winkel in de plaats kwam.” Kitty was toen 12 jaar.

Klein meisje in de winkel

Als klein meisje herinnert ze zich de winkel nog goed. “We zijn in totaal met vijf kinderen. Op een drukke zaterdag werd iedereen meegenomen naar de zaak. M’n moeder moest dan ook werken. Wij stempelden foldertjes voor de winkel of speelden met elkaar. Dat was allemaal best spannend."

Jan de Groot, nu 63 en al 42 jaar bij Correct aan het werk, koestert ook warme gevoelens aan vroeger. De optredens van de vele artiesten in het café aan de Bergweg zijn een hoogtepunt. "We hadden de nacht van Borsato: hij lanceerde toen zijn cd De Waarheid. Bijna 2000 mensen waren die nacht in en om het pand. Ook zijn artiesten als Lee Towers, Nick en Simon, Jan Smit, Willeke Alberti, Clouseau en Ilse de Lange in de winkel geweest en traden zij op.”

Marco Borsato tijdens de lancering van zijn cd De Waarheid | Foto: Kitty de Jong

Jan kreeg regelmatig bekende Rotterdammers in de winkel, vertelt hij. André van Duin, Loes Luca, Giovanni van Bronckhorst en Ed de Goey.

Van radio's naar platenspelers en cd's

Correct begon met radio’s en breidde het assortiment langzaam uit naar televisies, platenspelers, speakers, cd’s en lp’s. Kitty: “Mijn opa heeft vlak voor de oorlog bedacht dat hij een radiowinkel wilde starten, maar al snel moest hij de radio's inleveren en later in de oorlog werd hij te werk gesteld in Duitsland."

"Mijn vader werkte vervolgens al vanaf zijn 13de in de zaak. Jarenlang stonden we bekend als de HiFi winkel, tot aan 2006. Toen besloten we, vanwege de vele ruimte en kansen die we zagen, ook witgoed te verkopen. Iets wat mijn vader nooit had verwacht. We zijn zelfs artikelen gaan verkopen voor boten en fietsen."

Correct in de vroegere jaren | Foto: Kitty de Jong

Rotterdams begrip

Correct groeide uit tot een echt Rotterdams begrip. Naast de winkel aan de Bergweg werd een tweede pand in gebruik genomen, aan de Ceintuurbaan. Op 14 oktober 1990 werd er een groot feest georganiseerd om het 50-jarige bestaan van de winkel te vieren.

Kitty: “Dat was heel bijzonder. We zijn toen met bussen door heel Rotterdam gereden. We begonnen op de Ceintuurbaan en de gasten kregen vanaf daar een rondleiding door de stad. Het eindigde met een feest in de cruiseterminal, waar nu de Holland America Lijn zit, met ongeveer 1500 mensen. Daar stegen ook vijf luchtballonnen op."

Droom vader

Kitty’s vader, Harry de Jong Sr., droomde er als kleine jongen van om de vaart in te gaan, maar door de situatie met haar opa liep dat net iets anders. Het succes lag in de elektronicawereld, dat wist haar vader ook. "Maar zijn hart lag op het water. Dus op een gegeven moment heeft hij een zeilboot gekocht en is de wereld rondgegaan. In 1998 gaf hij het roer van de winkel aan ons over. De reden dat we zijn begonnen met het verkopen van bootspullen heeft te maken met het feit dat mijn vader geen goede winkel kon vinden voor zijn boot. Dus wat doe je dan: dan verkoop je het zelf”, zegt Kitty.

Frans en Harry de Jong Sr in de jaren tachtig | Foto: Kitty de Jong

De populariteit van Correct kent volgens Kitty vooral zijn oorsprong in het zijn van een familiebedrijf. “En dingen op je eigen manier doen. Je kunt beter iets goeds doen en niet super groot worden dan verzanden in een bedrijf dat niet bij je past."

In de jaren zeventig kwamen mensen vanuit heel Nederland naar Correct toe. Volgens Kitty omdat ze ‘zo’n grote winkel hadden met alles op voorraad leverbaar’. “Daarnaast zijn we zeven dagen per week open, hebben we een telefoondame en geen bandje dat alles opneemt. En onze medewerkers zijn al lang in dienst en weten veel over het assortiment. We zullen dus nooit de grootste worden, maar willen het wel heel goed doen, op onze manier. Op de Rotterdamse manier.”

De slogan ‘Als Correct het niet heeft, vergeet het dan maar’ is verleden tijd inmiddels, zegt Kitty. “Dat heeft te maken met de veranderde wereld. Meer en meer gaat via het internet. Dat geeft niet, maar je moet wel proberen om je bedrijf de goede kant op te sturen, zodat we nog de komende twintig jaar door kunnen.”

Reorganisatie

Correct heeft niet alleen maar hoogtijdagen meegemaakt. Zo was 2014 een heel lastig jaar. “Het was het jaar dat mijn vader overleed en we een reorganisatie doorvoerden. Het is moeilijk geweest hoor, want op het moment dat je zo’n reorganisatie doet, neem je afscheid van familieleden. Dan moet je jezelf opnieuw uitvinden. Zo’n proces kost ongeveer vier jaar. Maar we zijn gelukkig de goede kant op gegaan. We zijn weer de groene cijfers ingedoken.”

Medewerker Jan de Groot: “Kijk, we zijn toch wel een beetje een grote familie. Zo gedragen we ons ook. We maken ruzie, maar gaan tegelijkertijd goed met elkaar om.”

Toekomst

De droom voor toekomst? “Dat we de 60 halen”, lacht Kitty. “Nee, flauw. Onze droom is dat Correct de 100 haalt.” Jan sluit zich daarbij aan. “Als we maar gezond blijven, de familie en het bedrijf.”