Weer van vandaag: eerst veel bewolking, daarna breekt zon door

Vandaag begint de dag met veel bewolking, maar in de loop van de ochtend breekt de zon door. Vanmiddag is het dan vrij zonnig met vorming van enkele stapelwolken. De noordoostenwind neemt toe en wordt matig, windkracht 3 of 4. De temperatuur loopt op naar 22 graden.

Vanavond en vannacht is het helder en koelt het onder een sterrenhemel af naar 9 tot 12 graden. Er waait een zwakke tot aan zee matige oostenwind, kracht 2 of 3.

Morgen is een dag om door een ringetje te halen! De zon schijnt volop en er komt vrijwel geen bewolking voor. De temperatuur stijgt in de middag naar een heerlijke 23 graden. De noordoostenwind waait zwak tot aan zee matig, windkracht 2 tot 4.

Vooruitzichten

In de nieuwe werkweek gaat de nazomer nog even door. Er zijn perioden met zon afgewisseld door wolkenvelden en het blijft droog. Woensdag belooft dan weer een stralend zonnige dag te worden. In de loop van de donderdag verschijnt er wat bewolking en bestaat er kans op een lokale eerste bui. Eerst is het 21 op het strand en 25 graden in het oosten van de regio, vanaf woensdag loopt de temperatuur op naar 24 tot 27 graden.