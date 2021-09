Grootste containerschip ter wereld komt aan in Rotterdamse haven

Het grootste containerschip ter wereld, de 'Ever Ace' komt zaterdagmiddag aan in de Rotterdamse haven. In het kader van de Wereldhavendagen wordt de aankomst via verschillende camera's vastgelegd. Vanaf 14:15 uur kan je de komst volgen via een livestream.

Het schip vaart onder Panamese vlag en heeft een diepgang van zestien meter. Op de Ever Ace van Evergreen, een Taiwanese rederij, passen bijna 24 duizend containers. De Ever Ace is een zusterschip van het containerschip Ever Given, waar ongeveer 20 duizend containers op passen. De Ever Given is het 'blokkeerschip', dat in maart dit jaar vastliep in het Suezkanaal. Daardoor lag het transport door deze slagader van de wereldhandel lange tijd stil.

Het schip komt aan in de ECT Delta Terminal op de Maasvlakte. Volg het hier om 14:15 uur live: