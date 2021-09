Rotterdam opent hypermoderne turnhal voor nationale selecties: 'Alles is hier voor nog betere prestaties'

Het is een mooi gezicht: naast de nationale selectie traint tegelijkertijd een groep jonge turners van een jaar of zes. Het was een van de voorwaarden van de gemeente Rotterdam om te investeren in deze nieuwe plek, die op termijn moet zorgen voor nieuw Nederlands turnsucces.

"We hebben zojuist afscheid genomen van een unieke generatie turners met Epke Zonderland en Sanne Wevers", licht Maurits Hendriks, technisch directeur van sportkoepel NOC*NSF, toe. "Zonder zo'n hal met zulke faciliteiten weten we in elk geval zeker dat we de weg naar succes niet gaan vinden. Het succes zal niet zomaar in een jaar plaatsvinden. Met elkaar zullen we er hard aan moeten werken om de toppositie in de wereld te hebben. Rotterdam heeft een geweldige geschiedenis als topsportstad, maar het had geen thuis van een belangrijke sport van TeamNL. Met dit centrum is de turnsport echt geland in Rotterdam. Dat stemt ongelooflijk vrolijk."

Wethouder Sven de Langen is het een met de woorden van Hendriks. "We zijn altijd een topsportstad met fantastische evenementen geweest, maar we willen ook echt een trainingslocatie voor topsporters bieden. Het is geweldig dat we nu de mannelijke turners een nieuw thuis mogen geven. We hebben al de kanosprintbaan, we zijn bezig met een vechtsportcentrum...zo krijgen we in de stad op meerdere locaties een trainingsprogramma voor topsporters."

Niks staat Nederlands turnsucces in de weg. Aan alles is gedacht in Rotterdam. Dat beaamt Frank Rijken, de turner uit Zwijndrecht en een van de beste turners van ons land. Hij trainde al een week in het Topsportcentrum en spreekt vol lof over het nieuwe onderkomen. "Het is heel bijzonder dat er een podium ligt in deze zaal. Dat heb je op grote toernooien ook en dat doet toch iets met de toestellen. Het zorgt er voor dat je op de vloer wat hoger springt en dat je op de rekstok wat hoger vliegt. En nu kunnen wij dat ook trainen. Dus dat gaat leiden tot stabieler turnen en nog betere prestaties."

Eythora Thorsdottir is door Rotterdam Topsport uitgenodigd voor de officiële opening van de hal, die vooral op het mannelijke turnen is gericht. Maar zelf zou de turnster uit Poortugaal ook graag trainen in de zaal. "Ook aan de luchtcirculatie is gedacht. Het is heel snel stoffig in de zaal. Dan worden die blokjes in de kuil snel geel, dus ik hoop dat dat hier anders is. Het is mooi dat er een tribune is. Dat het ook op een podium is. Je ziet wel dat er specifieke toestellen zijn voor de heren, maar ik hoop hier toch wel geregeld te trainen. Lekker dichtbij ook", lacht Thorsdottir.