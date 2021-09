Amateurvoetbal: eerste zege van het seizoen voor Excelsior Maassluis na spectaculaire slotfase

HFC kwam in de vierde minuut al op voorsprong in Maassluis, via Roy Castien. Op slag van rust kwam de thuisploeg op gelijke hoogte via een benutte strafschop van Daan Blij. In de tweede helft was het vooral Excelsior Maassluis dat aanspraak maakte op een voorsprong, maar de tien man van HFC kwamen een kwartier voor tijd op voorsprong via Sietse Brandsma.

In het laatste kwartier raakte Excelsior Maassluis nog lat en paal, maar leken de drie punten richting Haarlem te gaan. Tot Gabri Urbanus een paar minuten voor tijd voor de verdiende gelijkmaker zorgde. In de tweede minuut van de blessuretijd maakte Vincent van den Berg het feest voor de thuisploeg compleet, door Excelsior Maassluis de eerste overwinning van dit seizoen te bezorgen.

Knappe zege Jong Sparta

Jong Sparta mag zich na drie wedstrijden nog altijd ongeslagen noemen in de tweede divisie. Op het eigen Kasteel werd koploper Rijnsburgse Boys met 3-1 verslagen. Binnen het kwartier had Patrick Brouwer de jonge Spartanen op voorsprong gebracht, Dani van der Moot zorgde na ruim een halfuur spelen voor de gelijkmaker. Een kwartier voor tijd kopte invaller Pepijn Doesburg de Rotterdammers opnieuw op voorsprong, Marouane Afaker zorgde in de blessuretijd voor de beslissing.

ASWH heeft zaterdag het eerste punt van dit seizoen binnengehaald. Op eigen veld in Hendrik-Ido-Ambacht werd het 1-1 tegen de Kozakken Boys. Na een kwartier spelen kwam ASWH op voorsprong via Luuk Admiraal, zo'n twintig minuten voor tijd zorgde Yordi Teijsse voor de gelijkmaker.

Ruime overwinning SteDoCo

SteDoCo heeft zaterdag in de derde divisie de eerste overwinning van dit seizoen geboekt. Op bezoek bij HSV Hoek werd het 4-1 voor de ploeg uit Hoornaar. Benjamin van Wanrooij, Olivier Pilon, Joran Schröder en nogmaals Van Wanrooij zorgden voor de doelpunten.

SteDoCo viert een doelpunt tegen HSV Hoek | Foto: Danny Ploegaert/Orange Pictures

BVV Barendrecht gaf de overwinning tegen Sparta Nijkerk juist uit handen. Door twee doelpunten van Niels Vorthoren stond Barendrecht tot in minuut 86 op een 2-1 voorsprong, maar door doelpunten van Ricardo Fransberg en Jesse van Nieuwkerk bleven de punten toch bij de thuisploeg. Daarmee wacht Barendrecht nog altijd op de eerste overwinning van dit seizoen.

Hoofdklasse A

SC Feyenoord heeft ook de tweede wedstrijd van dit seizoen in de hoofdklasse gewonnen. Op bezoek bij regiogenoot Spijkenisse werd het 2-3 voor de Rotterdammers, die de ranglijst aanvoeren.

Overige uitslagen:

Capelle - Zwaluwen 0-0

Rijsoord - Poortugaal 1-4

Smitshoek - Jodan Boys 1-3