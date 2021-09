Debuterende Malacia wint met Nederland van Montenegro, tweede interland voor Bijlow en Til

Malacia stond, net als ploeggenoot Justin Bijlow, in de basis bij de wedstrijd in Eindhoven. Beide spelers van de Rotterdamse club speelden 90 minuten. Voor Bijlow was het, enkele dagen na zijn debuut tegen Noorwegen (1-1) zijn tweede interland. In de laatste acht minuten mocht ook de derde Feyenoorder bij de Oranje-selectie, Guus Til, zich opmaken voor zijn tweede interland.

Oranje kwam pas laat in de wedstrijd flink op stoom. In de eerste helft wist alleen Memphis Depay vanaf 11 meter te scoren. Bij de stand van 1-0 werd het bijna nog een erg vervelend debuut voor Malacia, die de bal zo in de voeten van een tegenstander schoof. De Balkanploeg wist die kans echter niet te verzilveren. Na rust waren het opnieuw Depay, voormalig Feyenoorder Georginio Wijnaldum en PSV'er Cody Gakpo die de goals maakten.

Louis van Gaal gaf ook de nodige spelers met een verleden in onze regio de kans op zaterdagavond. Oud-Spartanen Denzel Dumfries en Marten de Roon en de voormalig Feyenoorders Stefan de Vrij, Georginio Wijnaldum en Steven Berghuis deden mee.

De Nederlandse concurrenten in de WK-kwalificatiepoule, Turkije en Noorwegen, wonnen ook. Daardoor blijven de verschillen na vijf duels in groep G hetzelfde: Turkije gaat aan kop met 11 punten, gevolgd door Nederland en Noorwegen met 10 punten. Komende dinsdag staat de wedstrijd Nederland - Turkije op het programma.