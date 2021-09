Luis Tavares weet het na 'misschien wel zijn beste partij binnen GLORY' zeker: de volgende is voor de wereldtitel

"Ik heb drie rondes lang acties kunnen drukken", vervolgt Tavares over zijn partij. "Er werd mij wel eens verweten dat ik soms te passief ben en dat ik met de rem erop vecht. Dat heb ik deze wedstrijd niet gedaan. Al na de eerste rond had ik zoiets van: als ik dit blijf doen en de druk op blijf voeren op bepaalde momenten heb ik hem. En dat was ook gewoon zo. Al met al heb ik gewoon drie rondes gedomineerd."

Tavares genoot zaterdagavond zichtbaar van het teruggekeerde publiek in Ahoy. "Je zag dat ik m'n tijd nam bij de opkomst. Ik leefde in het moment en was echt blij dat het publiek er weer was."

'Titel kan niet meer uitblijven'

Met de overwinning op de Braziliaan Micheletti heeft Tavares zich normaal gesproken verzekerd van een wereldtitelgevecht. Al is het nog aan organisatie GLORY om dat definitieve besluit te nemen. De Rotterdammer zelf kent in ieder geval geen twijfel. "Het staat in m'n contract, dus ik ga er vanuit dat de volgende voor de titel is. 100 procent, zeker weten. Ik heb vier partijen gedomineerd, de titel kan nu niet meer uitblijven."

In het titelgevecht staat Tavares tegenover regerend wereldkampioen licht-zwaargewicht Artem Vakhitov uit Rusland. Voor een eventuele datum heeft de Rotterdammer al wel een idee. "23 oktober is er weer een gala in de Gelredome, dan kan ik ook weer vechten toch?"

Badr Hari

Publiekslieveling Badr Hari leed zaterdagavond een pijnlijke nederlaag in Ahoy, dit keer tegen de Pool Arkadiusz Wrzosek. De 36-jarige kickbokser ging in de tweede ronde van zijn gevecht knock-out. Hari stapte als de grote favoriet de ring in voor het gevecht tijdens GLORY 78 en leek zijn status waar te gaan maken. Hij had zijn Poolse opponent al drie keer naar de grond geslagen, maar Wrzosek krabbelde elke keer weer op.

Net toen Hari zijn tegenstander weer tegen de touwen had gewerkt, haalde Wrzosek opeens uit met een trap. Hari werd vol geraakt op het hoofd, stortte neer en het gevecht was meteen over.