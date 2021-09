Weer onrust in Feijenoord, auto gaat 's nachts in vlammen op

De auto is total loss, maar de onrust blijft in de wijk Rotterdam-Feijenoord. Na een reeks beschietingen in korte tijd achter elkaar, brandde in de nacht van zaterdag op zondag een auto helemaal uit.

De Volkswagen Golf stond op een parkeerplaats aan de Piekstraat, ter hoogte van de Persoonsdam. Rond 02:30 ging de wagen in vlammen op. Een bewoner van de Persoonskade zou iemand hebben zien wegrennen, de auto is waarschijnlijk in brand gestoken.

Het is al langer onrustig in de wijk rond de Persoonshaven. In een paar weken tijd werden meerdere auto's en woningen beschoten. Die beschietingen houden niet allemaal verband, maar een paar incidenten hebben volgens de politie wel degelijk met elkaar te maken. Eerder deze maand werd een 18-jarige Rotterdammer opgepakt voor drie van de beschietingen: die op de Rose-Spoorstraat, op Vuurplaat en in de Feijenoordhaven.

Bewoners vermoeden dat het geweld in hun wijk met drugs te maken heeft. Of deze uitgebrande auto daar ook aan gerelateerd is, is niet gezegd. Maar voor omwonenden is het het zoveelste incident in een paar weken tijd.