Feyenoord-fans en Sparta-supporters schuiven aan in Radio Rijnmond Sport

Voordat het Supporterscafé begint, is er in het eerste uur van Radio Rijnmond Sport volop aandacht voor atletiek, cricket en kickboksen. Zo hoor je interviews bij Rotterdam Atletiek en blikken we met Luis Tavares terug op zijn gewonnen GLORY-partij in Rotterdam Ahoy. We besteden ook aan de cricketfinale in de topklasse, waarin de Rotterdamse club Punjab tegen VCC uit Voorburg het landskampioenschap kan pakken. Verslaggever Sinclair Bischop is voor ons ter plaatse.

Supporterscafé

Van 15:00 uur tot en met 16:00 uur ontvangt presentator Dennis van Eersel de Feyenoord-supporters. AD-columnist Wessel Penning, NRC-journalist Mark Lievisse Adriaanse en Rijnmond-rechtbankverslaggever Paul Verspeek laten hun licht schijnen op hun favoriete club.

De Spartanen zijn van 16:00 uur tot en met 17:00 uur aan de beurt. Voormalig voorzitter van de supportersvereniging Ad Borstlap, de huidige voorzitter van De Sparta Supporter Peter van der Zwan en podcastmaker Rick Kraaijeveld komen langs om over Sparta te praten.

Radio Rijnmond Sport begint om 14:00 uur en duurt tot en met 17:00 uur. Op deze pagina kun je straks live naar de radio-uitzending luisteren.