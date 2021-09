Honderden jongeren gaan los in Hoge Bergse Bos, nachtelijk feest te groot om in te grijpen

Het was er zo druk in de nacht van zaterdag op zondag dat er lange files op de wegen naar het bos en de parkeerplaatsen stonden. Aanwezigen vertellen dat zowel in en buiten de auto's volop werd genoten van lachgas.

Honderden jongeren feesten in Hoge Bergse Bos | Foto: Spa Media

De politie is een paar keer komen kijken, maar heeft geen einde aan het feest gemaakt, dat tot diep in de nacht doorging. "Ingrijpen kan zorgen voor escalatie. En in de nachtdienst zijn er gewoon niet zoveel agenten als overdag. Er was op dat moment ook alleen maar geluidshinder, verder geen ongeregeldheden", legt een woordvoerder van de politie uit.

Bij daglicht wordt duidelijk dat in het bos een ravage is achtergelaten van bekers, blikjes, flessen en een enorme hoeveelheid lachgasballonnen.