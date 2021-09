Sportoverzicht: cricketclub Punjab pakt voor het eerst het landskampioenschap

Op Rotterdam-Zuid mocht Punjab als eerste betten, maar de ploeg was na 157 runs all out. Dat bleek uiteindelijk niet fataal, want VCC ging all out na 102 runs. Daarmee was de eerste landstitel voor Punjab een feit.

Kijk hieronder naar de beelden van het feest bij Punjab met het radiocommentaar van Sinclair Bischop. De tekst gaat verder onder de video:

"Het is echt fantastisch. We zijn echt de terechte kampioen", straalt aanvoerder en voorzitter Sulaiman Tarig van Punjab. Voor aanvang van de play-offs gingen de Rotterdammers al ruim aan kop. Punjab was voor de komst van Tariq - ongeveer zes à zeven jaar geleden - bijna failliet. Nu is de Rotterdamse cricketploeg voor het eerst in dertig jaar de landskampioen van Nederland.

Kijk hieronder naar het interview met Sulaiman Tarig, de voorzitter en aanvoerder van cricketclub Punjab. De tekst gaat verder onder de video:

Honkbal

Curaçao Neptunus heeft deze week de best-of-five-serie in de halve finale van het landskampioenschap goed afgesloten. De Rotterdamse honkballers waren drie keer te sterk voor Twins Oosterhout (8-1 thuis, 10-0 uit en 5-0 thuis). Tegen wie het team van coach Ronald Jaarsma speelt, is nog niet bekend. In de finale zal Neptunus in elk geval tegenover L & D Amsterdam Pirates of HCAW staan. De ploeg uit Bussum leidt in de halve finale met 2-1 tegen de Amsterdammers.

Korfbal

De regionale korfbalploegen zijn dit weekend begonnen met de veldcompetitie. In groep A van de ereklasse pakte KCC/CK Kozijnen uit Capelle aan den IJssel thuis een punt tegen Fortuna/Delta (15-15). DeetosSnel ging in Dordrecht op eigen veld met ruime cijfers onderuit tegen AKC Blauw-Wit (9-21).

PKC/Vertom startte in groep B van de ereklasse met een overwinning. De Papendrechters haalden in eigen huis flink uit tegen AW.DTV (30-9).

Paralympische Spelen

In Tokyo zijn de Paralympische Spelen beëindigd. Rogier Doorsman uit Heerjansdam mocht tijdens de sluitingsceremonie de Nederlandse vlag dragen. Hij kan terugkijken op een geweldige editie van de Paralympische Spelen. In Japan veroverde Doorsman in de S11-categorie goud op de 200 meter wisselslag, de 400 meter vrije slag en de 100 meter schoolslag. Nederland eindigde op de medaillespiegel op de vijfde plaats.