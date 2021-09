Feyenoordsupporters positief over nieuwe seizoen: 'Dit is het voetbal dat we in Rotterdam-Zuid willen zien'

"Er gebeurt nu eindelijk wat bij Feyenoord; iets waar ik jaren al op hoopte", zegt Lievisse Adriaanse, die verwijst naar de veranderingen in de technische staf en jeugdopleiding. De gasten halen ook de eerste aflevering van de Feyenoord-documentaire Dat Ene Woord op Disney+ aan, waarin er werd getoond dat de jeugdtrainers niet goed konden duiden wat de visie van de opleiding van Feyenoord is. "Uiteindelijk heeft Feyenoord lang trainers aangesteld die tegenovergesteld waren aan de ideeën van de club. Het is goed dat Feyenoord nu de visie heeft opgeschreven, uitwerkt en doorgevoerd in de organisatie. Het is jaren te laat, maar goed dat het gebeurt."

Lievisse Adriaanse vindt dat de Feyenoord-supporters geduld moeten hebben, omdat de talenten pas op de langere termijn zullen staan. "Er wordt nu gedacht aan een stabiele basis die Ajax, PSV en AZ wél hebben", zegt Verspeek, die optimistisch is en geniet van de situatie rondom Feyenoord. "Ik vind het jammer dat ik nu volgende week niet naar Heracles Almelo-thuis kan."

Penning noemt de nieuwe hoofdtrainer Arne Slot een 'geschenk uit de hemel'. "Ik ben onder de indruk. Ik kom al veertig à vijftig jaar in de Kuip. In de thuiswedstrijd tegen Elfsborg (5-0, red.) was Feyenoord zo dominant. Ik kan me niet heugen dat Feyenoord zo goed voetbal speelde. Dit is het voetbal dat we in Rotterdam-Zuid willen zien: aanvallend en dominant voetbal."

'Bord-op-schoot'

In het Feyenoordcafé ging het ook over de transferperiode van Feyenoord. "De basis is beter dan vorig jaar", vindt Lievisse Adriaanse. "Dit seizoen bouw je aan de basis van het volgende seizoen."

De gasten zijn verdeeld over het aantrekken van Cyriel Dessers. Penning moest met het binnenhalen van de Belgische spits meteen aan de zomer van 2006/2007 denken, toen Angelos Charisteas van Ajax op de laatste transferdag werd gehaald. "Dit is het oude Feyenoord: beter iets dan niets. Eigenlijk is dit een Martin van Geel-aankoop; met het bord op schoot."

Lievisse Adriaanse is het niet met de AD-columnist eens. "Dessers werd bij Genk weinig in het spel betrokken, maar hij blijkt een goede spits te zijn als dit wél met hem gebeurt." In eerste instantie begreep Lievisse Adriaanse de huur van de Belg niet, maar na het zien van data was de NRC-journalist wat positiever.

Verspeek denkt dat Dessers misschien wel twintig goals kan maken, op basis van de video's die hij van de Belgische spits heeft gezien. Penning geeft toe dat hij meer vertrouwen gehad in spelers die minder dan Dessers waren. Lievisse Adriaanse gunt de Belg het vertrouwen: "Het brevet van vermogen is dat Slot graag Dessers wil."

