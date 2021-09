Spartanen balen vanwege niet doorpakken na topseizoen: 'Het is nu overleven tot aan de winterstop'

Het was een boeiende en rumoerige zomer op Het Kasteel. Kortom: er valt genoeg te bespreken over Sparta. Voormalig voorzitter van de supportersvereniging Ad Borstlap, de huidige voorzitter van De Sparta Supporter Peter van der Zwan en podcastmaker Rick Kraaijeveld kwamen langs om op Radio Rijnmond over hun favoriete club Sparta te praten.

"We hadden van deze transferperiode meer verwacht. Het was teleurstellend", geeft Van der Zwan toe. Kraaijeveld vindt het jammer dat Sparta uit drie wedstrijden nog maar één punt heeft. "Maar het heeft me niet per se verrast. Het is niet gek dat het zo gelopen is", verwijst hij naar de in- en uitgaande transfers bij Sparta.

Wel is het volgens Borstlap evident dat de punten snel moeten gaan komen: "Het is een magere selectie. Je kunt het ook positief zien en hopen dat dit de oorzaak zou kunnen zijn voor de doorbraak van jeugdspelers. Die heb je hard nodig. Nu is het overleven tot aan de winterstop. Dan zul je alsnog zaken moeten gaan doen." Van der Zwan vindt ook dat de selectie van Sparta te smal is.

Zo vertrokken bij Sparta sterkhouder Abdou Harroui en de broertjes Deroy en Laros Duarte. Een belangrijke schakel die wél op Het Kasteel is gebleven, is doelman Maduka Okoye. Zijn contract werd voor meerdere jaren verlengd. Van der Zwan is lyrisch over de Nigeriaanse keeper: "Hij was al onze publieksspeler zonder dat hij voor publiek had gespeeld."

Kraaijeveld vindt de spoeling bij de centrale verdedigers dun. Borstlap en Van der Zwan maken op hun beurt zich zorgen over Adil Auassar, die nu geblesseerd is. "Je merkt dat hij moeite heeft om het te belopen", zegt Borstlap. "Daar ben je ook kwetsbaar."

Begrip voor handelswijze

Borstlap had gehoopt dat Sparta na het prima verlopen seizoen kon doorpakken, maar hij prijst dat de directie van Sparta de hand in eigen boezem steekt voor de teleurstellende transferzomer. Kraaijeveld vindt dat het niet per se had gehoeven, omdat er volgens hem wel vaker kritiek op clubleidingen is. "Het komt echt door hoe het vorige seizoen is verlopen", zegt Kraaijeveld. "Als je in het afgelopen jaar een keertje hoger geëindigd bent, dan betekent het niet dat de hele club er klaar voor is."

Van der Zwan is blij dat Sparta geen spelers is geen aantrekken 'voor het halen'. "Ondanks dat het geld er wel was", zegt de voorzitter van de supportersvereniging van de Rotterdammers. Hij benadrukt ook dat technisch directeur Henk van Stee vaker complimenten heeft gekregen voor zijn handelsgeest.

'Jeugdopleiding moet hoog in het vaandel blijven staan'

In FC Rijnmond pleitte journalist en Sparta-supporter Hugo Borst om in de jeugdopleiding van Sparta te gaan snijden. Borstlap wil daar niet in mee en benadrukt dat de jeugd de belangrijke levensader van Sparta is. "Ik zou het echt jammer vinden als dat gebeurt", benadrukt Borstlap, die niet de indruk heeft dat de jeugdopleiding van Sparta op een laag pitje staat. "Ik vind ook dat de jeugdopleiding hoog in het vaandel moet blijven staan", vult Kraaijeveld aan.

Van der Zwan merkt op dat de laatste jaren weinig exceptionele talenten zijn doorgekomen, maar hij stipt aan dat jonge talenten op vroege leeftijd door andere clubs worden weggehaald. "Kijk ook eens naar het Nederlands Elftal, waar genoeg spelers met een Sparta-opleiding zitten", zegt Van der Zwan. "Onze jeugdopleiding is echt belangrijk."

