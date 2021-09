Na een zware depressie kwam zondag Ron's droom uit: zijn eigen muziekfestival

Ron (55) doet een peukie op één van de bankjes op 'zijn' Vogelplein. Het is vrijdagochtend en vandaag gaat het echt beginnen. Zo worden de hekken geleverd. De vergunning is gisteren rondgekomen en alle seinen staan op groen. De artiesten zijn geboekt en de portofoons besteld. Niets staat 'Mag het ook lokaal zijn?' nog in de weg.

Ron woont in de buurt en komt letterlijk elke dag wel even op het plein. Zoals zo vaak kletsen de vaste bezoekers van de bankjes met elkaar en vandaag is er ook alvast een vrijwilligster. Ze houdt zondag in de gaten of er niet meer dan zestig mensen komen en of ze netjes op hun stoel blijven zitten. Dat stelde de gemeente als strikte voorwaarde in deze coronatijd.

Hij lijkt ontspannen, maar wie Ron goed kent weet beter. De zenuwen slaan toe, slapen doet hij niet veel meer. "Ik zou willen dat het morgen was, dan was het ook een dag eerder achter de rug", bekent hij.

Een paar maanden geleden opperde Ron het idee voor een muziekfestival op het plein. Het doet hem als voormalig muzikant pijn dat Dordtse artiesten te weinig kansen krijgen naar zijn zin. Daarom wil hij ze een podium bieden. "Het liefst ga ik de hele stad door, van wijk naar wijk. Met alleen maar zangers en zangeressen uit de buurt." En dan het liefst in zijn favoriete genre: het Hollandse lied. Nu hij weer krachtig in het leven staat, wil Ron de kar trekken voor een rondreizend muziekcircus.



Met Zanger Ray, Hollands Welvaren en Peter Kirchyunger op het programma heeft hij zijn netwerk goed benut. De voormalig drummer heeft veel connecties in de plaatselijke muziekwereld en weet hoe entertainment werkt. Hij werkte nog in het circus. Ron: "Let op Hollands Welvaren, Ramon en Gerrit van Loon. Ik ken ze al bijna veertig jaar. Geloof me, die kunnen wel een feestje bouwen."



Het is zondagmiddag en langzaam stroomt het plein vol. Ook Vincent is speciaal voor het festival gekomen. Als medewerker van Het Vogelnest, een koffiebar met een sociaal karakter op het plein, wil hij er zijn voor Ron. "Ik weet hoe zwaar hij het heeft gehad. Vandaag moet een succes worden. We gaan hem helpen."

Even later trapt Peter Kirchyunger enthousiast af en beetje bij beetje begint het plein zich te vullen. Het publiek houdt zich aan de regels, ingrijpen is eigenlijk geen moment nodig En langzaam maar zeker begint ook Ron te ontspannen en mee te deinen op de vrolijke klanken. Bij Hollands Welvaren, rasechte bewoners van de Vogelbuurt, wordt het inderdaad echt een klein feestje.



Het duo Hollands Welvaren in actie op het Vogelplein | Foto: Rijnmond



Vincent: "Ik vind het echt fantastisch. Ik zie hem helemaal opleven door wat hij heeft georganiseerd. Je ziet Ron trots zijn. Hij komt uit zijn scootmobiel en loopt lekker rond. Ik weet uit wat voor donkere periode hij komt. Dit doet hem goed."

Bij Zanger Ray gaan de remmen echt los en klappen en deinen de mensen vrolijk mee op hun stoelen. Ondanks zijn doorwaakte nachten kijkt Ron en ziet dat het goed is: "Dit smaakt naar meer. De droom komt uit, al is het maar een begin." En met een knipoog: "Dordt heeft nog veel meer wijken."