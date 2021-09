Een moment van onoplettendheid blijkt fataal voor FC Dordrecht tegen VVV-Venlo

De thuisploeg begon aardig aan het duel. In het openingskwartier zette FC Dordrecht de toon en kregen de Schapenkoppen daarin een goede kans via Nikolas Agrafiotis. Emir Biberoglu stuurde de spits van FC Dordrecht weg, waarna hij op VVV-doelman Lukas Zima. De bezoekers waren halverwege de eerste helft via Joeri Schroyen gevaarlijk.

Daarna belandde de wedstrijd in een rommelige fase. FC Dordrecht kreeg na het halfuur via Agrafiotis en Stijn Meijer twee schietkansen, die echter voorlangs werden geschoten. Het team van trainer Michele Santoni maakte aanspreek op het openingsdoelpunt, maar dat werd alleen door de tegenstander gemaakt. VVV kwam ietwat tegen de verhoudingen in aan de leiding via een doelpunt van Levi Smans, die een lage voorzet van Yahcuroo Roemer in het doel schoot (0-1).

Weinig vermaak

FC Dordrecht profiteerde in de derde minuut van de tweede helft bijna van een fout van VVV-verdediger Kristopher Da Graca. Meijer zette druk op de te korte terugspeelbal, maar de uitgekomen Zima hinderde de spits van FC Dordrecht net genoeg.

Veel kansen voetbalden beide teams vervolgens niet bij elkaar. Pas in de zeventigste minuut kwam er weer wat leven in de brouwerij. Eerst kopte de vrijstaande VVV-verdediger Brian Koglin op FC Dordrecht-doelman Liam Bossin. Meijer schoot een minuut later de bal over. In de slotfase zette VVV meer druk op FC Dordrecht, maar de thuisploeg kreeg in de zesde minuut van de blessuretijd een levensgrote kans op de gelijkmaker. Bij de tweede paal ranselde VVV-doelman Zima knap de poging van Meijer eruit.

Na vijf duels heeft FC Dordrecht vijf punten behaald. De Schapenkoppen zijn hiermee de nummer zestien van de eerste divisie.

FC Dordrecht – VVV-Venlo 0-1 (0-1)

43’ 0-1 Levi Smans

Opstelling FC Dordrecht: Bossin; Mannes (84’ El Azzouzi), Van Huizen, Van der Avert, Savastano; Pascu (61’ Donkor), Hölscher, Schuurman, Biberoglu (77’ Miceli); Meijer, Agrafiotis