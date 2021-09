Het weer van vandaag: perioden met zon en vrij warm

Vandaag zijn er perioden met zon en trekken vanuit het noordwesten ook enkele wolkenvelden over de regio. Het blijft overal droog en met een middagtemperatuur van 24 graden is het vrij warm. Er staat in de hele regio amper wind. De wind is zwak en komt uit richtingen tussen noord en oost.

Vanavond en vannacht is het tamelijk helder met velden met sluierbewolking en blijft het droog. Het koelt af naar een graad of 12. De zwakke wind komt uit het zuidoosten.

Morgen is er veel zon met in de ochtend ook nog velden met sluierbewolking. In de middag trekt de sluierbewolking weg. Het wordt met 25 graden zomers warm. De wind waait zwak en komt uit het oosten. In de middag gaat de wind op het strand uit het noorden waaien.

Vooruitzichten

Woensdag is het zonnig en zomers warm, de temperatuur loopt dan op naar 26 graden. Donderdag begint met veel zon, in de middag verschijnt er meer bewolking en bestaat er kans op een bui. Op vrijdag en zaterdag schijnt de zon af en toe en valt er plaatselijk een regen- of onweersbui. De temperatuur zakt naar 21 graden op zaterdag.

Gemiddelde temperatuur

Tussen 1 en 10 september bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 20,4 graden en de minimumtemperatuur 11,7 graden. Er valt gemiddeld 31,6 mm neerslag.