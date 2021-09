Koning en Ban-Ki-Moon openen drijvend kantoorgebouw in de Rotterdamse Rijnhaven

Het wordt het hoofdkantoor van de Global Commission on Adaption, een kenniscentrum dat zich buigt over manieren om ons aan te passen aan de onvermijdelijke gevolgen van klimaatverandering. Het ponton werd een jaar geleden al de Rijnhaven in gesleept, maandag wordt het paviljoen geopend door niemand minder dan koning Willem-Alexander en Ban-Ki-Moon, de voormalige voorzitter van de Verenigde Naties.

Floating Office in de Rotterdamse Rijnhaven | Foto: Rijnmond

Om zelf het goede voorbeeld te geven, is alles aan het paviljoen zo duurzaam en energieneutraal mogelijk gemaakt. Gebouwd van gerecycled materiaal - voornamelijk van hout - helemaal van stroom voorzien door zonnepanelen en het water uit de Rijnhaven zorgt voor koeling. Als het gebouw aan z'n einde is, hoeft het niet te worden gesloopt. "Je kunt het letterlijk uit elkaar schroeven en opnieuw gebruiken", legt architect Nanne de Ru van RED Company uit.

Het is een spannende dag voor hem. "We zijn gisteren nog druk in de weer geweest. Gelukkig wel even naar Max (Verstappen, red.) kunnen kijken en alles is er klaar voor. Ban-Ki-Moon is al binnen."

Grootste ter wereld

Dat het kantoor drijft is ook geen toeval. Drijvende huizen en kantoren zijn een manier om klimaatbestendig te bouwen. "Wat gaan we doen nu we steeds meer gevolgen van klimaatverandering merken? En hoe kunnen we ons daarop aanpassen? Eén van die gevolgen is zeespiegelstijging, daarom hebben we een drijvend kantoor gemaakt. Het is het grootste drijvende kantoor ter wereld." Wat De Ru betreft is het hele project nu al voor een deel geslaagd. "Er is al interesse in de techniek die we hebben gebruikt."

Het Floating Office is het grootste drijvende kantoorgebouw ter wereld | Foto: Rijnmond

Het klimaatcentrum komt op de bovenste etage te zitten. Op 1 oktober hoopt het restaurant in het paviljoen open te gaan en in de loop van de tijd wordt het drijvende park naast het Floating Office nog uitgebreid.

De Global Commission on Adaption gaat andere steden helpen bij zogenoemde klimaatadaptatie. De voorzitters zijn niemand minder dan Bill Gates, Kristalina Georgieva (voormalig CEO van de Wereldbank) en Ban-Ki-Moon. En die laatste is maandag in Rotterdam om het kantoorgebouw te openen.