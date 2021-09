Jan Willem (21) uit Berkel en Rodenrijs is Nederlands kampioen edelhert nabootsen: dat klinkt zo

Het begon voor Jan Willem zo'n drie jaar geleden, toen hij begon aan zijn studententijd en zich daarmee aansloot bij Paraklesis, een dispuut binnen de Navigators Studentenvereniging Rotterdam (NSR). "Wij hebben een hert als wapen, dus doen we op een ludieke manier het geluid na binnen ons dispuut. We lopen niet burlend over straat, maar doen het op speciale gelegenheden binnen ons dispuut. Bij het kerstdiner bijvoorbeeld."

Zo klonk de burl van Jan Willem live op Radio Rijnmond. Tekst gaat verder onder het fragment.

Als kersverse eerstejaars kreeg Jan Willem een filmpje van een burlend hert opgestuurd. Of hij dat geluid even kon gaan oefenen. Uiteindelijk bleek hij de beste van zijn lichting. "Ik weet niet of ik een natuurtalent ben. Iedereen was super enthousiast, dus dan ga je meer filmpjes kijken om verder te oefenen en ontstaat zoiets."

Jan Willem loopt niet burlend tussen de edelherten, "maar in het bos gooi ik er weleens een mooie burl uit. Zoals in een wild natuurpark, waar ik samen met mijn zus liep. Zij liep een stukje voor me en had niet door dat ik het geluid maakte, waardoor ze een hele tijd zoekend en verbaasd om zich heen bleef kijken."

Edelherten spotten

Zijn burl-kwaliteiten brachten Jan Willem naar het Open NK Burlen in Het Nationale Park De Hoge Veluwe. Vorig jaar werd hij nog tweede, dit jaar burlde hij in pak ("we gaan er wel goed vertegenwoordigd heen") naar de titel. Daarmee won hij onder meer een tour met een boswachter op de Veluwe. "Hopelijk gaan we dan edelherten spotten, de bronstijd begint!"

Bekijk hieronder hoe Jan Willem zich verzekerde van de nationale titel.