Turkse investeerder spreekt ambities uit: 'Met FC Dordrecht binnen vijf jaar naar de eredivisie'

De Turkse investeerder Baris Hocaoglu heeft zich voor het eerst uitgesproken over zijn plannen en ambities met FC Dordrecht. Een paar maanden geleden werd bekend dat hij 24,9 procent van de aandelen van FC Dordrecht heeft overgenomen. En met een ambitieuze reden, want binnen vijf jaar wil hij met FC Dordrecht naar de eredivisie.

Hocaoglu staat aan het hoofd van een investeringsmaatschappij, die zich bezighoudt met vastgoed, media en entertainment. FC Dordrecht krijgt via hem een financiële impuls. De investeerder steekt geld in de club in ruil voor 24,9 procent van de aandelen, eventueel neemt de investeerder later nog meer aandelen over. Dinsdag gaat de deal nog langs een commissie van de KNVB om goedgekeurd te worden. Directeur Hans de Zeeuw laat weten dat dit een formele stap is, omdat de aandelentransactie al vooraf is aangevraagd en getoetst door de voetbalbond. "Ik heb er veel stress en slapeloze nachten van gehad, maar ik ben blij dat het rond is", aldus De Zeeuw.

Financiële injecties

Buiten de verkoop van 24,9 procent van de aandelen aan de Turkse investeerder heeft FC Dordrecht ook met vier Dordtse ondernemers een deal gesloten voor ieder vijf procent van de aandelen van de club. Door de financiële injecties kan FC Dordrecht dit seizoen geld steken in de jeugdopleiding, de technische staf, het verbouwen van de gym en businessclub en aannemen van extra kantoorpersoneel. Het is de bedoeling dat het spelersbudget, na dit seizoen, gaat stijgen van één miljoen naar 1,3 miljoen.

"De voorbije jaren heb ik FC Dordrecht telkens als een citroen moeten uitknijpen op financieel gebied. Dat wordt nu anders. We hebben ons uiterste best gedaan de investeerder goed te screenen. Tot dusver laat hij ons gewoon ons werk doen en is hij realistisch. Een andere partij wilde meer betalen, maar vonden we uiteindelijk niet de juiste. Deze investeerder wel", zegt De Zeeuw.

Eredivisie

Niet alleen bij FC Dordrecht zijn ze tevreden, ook Hocaoglu is een blij man. "Als je in voetbal investeert, moet je een club in Nederland hebben. En FC Dordrecht is ook nog eens een mooie club. We gaan investeren in de toekomst van de club. Dit seizoen rekenen we erop tussen de tiende en twaalfde plaats te eindigen, maar binnen vijf jaar willen we naar de eredivisie."

Wat daarbij zonder meer zou helpen, is een nieuw stadion. Daarover wordt al jaren gesproken in Dordrecht, maar van een concrete uitvoering van nieuwbouw of verbouwplannen is het nooit gekomen. Hocaoglu laat weten dat hij zich ook hard wil maken voor de komst van een nieuw stadion. "Dat gaat wel even duren, maar is voor ons wel een belangrijk thema. Deze stad en mensen verdienen een beter stadion dan er nu staat."