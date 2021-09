Michiel rijdt al 21 jaar op de ambulance en ziet steeds vaker eenzame patiënten: 'Wij zijn geen pakketbezorgers'

Toen twee ambulancebroeders eerder dit jaar een stofzuiger kochten voor een eenzame bejaarde vrouw, maakte dat veel los. Gevraagd naar waarom ambulancerijders soms wat extra doen, heeft Michiel zijn antwoord paraat. "Ons werk bestaat uit het verzorgen en vervoeren van mensen. Wij zijn geen pakketbezorgers, en als ik die mensen daar gelukkig mee kan maken, waarom niet? We zijn geen Stichting Ambulance Wens, maar even een korte omweg van vijf à tien minuten is een kleine moeite."

Hoewel hij zelf nooit een stofzuiger voor een patiënt heeft gekocht, herkent Michiel de drang om net even wat extra's voor mensen te doen op mogelijk het zwaarste moment van hun leven. "Als iemand achterin de ambulance ligt, gaan ze praten. Dan kom ik erachter dat ze hun hele leven in de haven hebben gewerkt, en dat ze dat toch nog wel missen. Dan rijden we even een stukje om, en laten we ze er in de haven even uit", legt hij uit.

In sommige gevallen bestaat die extra hulp uit het drinken van een kopje koffie, of even wat te eten klaarmaken voor een eenzame patiënt. "En als ik dan weer wegga, laat ik iemand heel gelukkig achter. Maar dat is maar één moment", legt Michiel uit.

Na een carrière als rij instructeur vond hij het omstreeks de millenniumwisseling tijd voor wat nieuws. Zo begon hij in 2000 als chauffeur bij de GGD Rotterdam. Vanuit daar groeide hij uiteindelijk door naar de Ambulance Rotterdam-Rijnmond (ARR) in Barendrecht, waar hij naast zijn eigen werk als chauffeur ook nieuwe chauffeurs traint.

'Men weet niet altijd welke hulp er beschikbaar is'

Wanneer mensen achterin de ambulance liggen, komen de vragen vanzelf, legt Michiel uit. "Ze willen weten wat er aan de hand is, wat er met ze gaat gebeuren. Er zit een constante spanning bij die mensen. Bij ons voelen ze een bepaalde veiligheid", zegt Michiel. "Ik heb er, in hun beleving, voor doorgeleerd, dus ik snap het. Dat is niet altijd zo, maar ik luister wel altijd.'

De ambulances van Ambulance Rotterdam-Rijnmond bedienen zo'n 15 gemeenten verdeeld over een gebied van 863 vierkante kilometer | Foto: ARR

Zelf is Michiel geen verpleegkundige, maar volgens hem bestaat zijn rol uit meer dan alleen patiënten van A naar B brengen. "Neem een simpel voorbeeld van een oud echtpaar. Opa gaat naar het ziekenhuis, en oma is helemaal klaar met alle mantelzorg. Ze kan het niet meer aan, omdat ze zelf ook moe is. Dan loopt zij tegen mij helemaal leeg. Dan vertel ik dat ze er niet alleen voor staat en dat er ook diensten zijn die haar kunnen ondersteunen. Men weet niet altijd welke hulp er beschikbaar is", vertelt Michiel.

"Als de kinderen langskomen, wordt alles netjes schoongemaakt. Daardoor denken de kinderen: 'Het gaat wel goed met pa en ma'. Als wij dan twee weken later worden opgeroepen, zitten ze juist op een dieptepunt." Volgens Michiel is er sprake van een 'fragiel kaartenhuis', waarbij kleine incidenten ertoe leiden dat iemand snel wegkwijnt. "Oma pakt een stoepje verkeerd en breekt haar enkel, en dan kan ze opeens niet meer voor opa zorgen. Dan stort het hele kaartenhuis in."

Zo kent Michiel veel verhalen over verwaarloosde huizen waar de troep tot aan het plafond reikte, en waar hij en zijn collega's zich via een geïmproviseerd pad een weg door het huis moesten banen. "Er is één pad, en ik kan aan de slijtageplekken op de stoelen, de tafel en de deurklink zien waar de bewoner zichzelf aan vasthoudt."

Wanneer de ambulancebroeders zien dat iemand in een ernstig verwaarloosde omgeving verkeert, kunnen ze niet altijd ingrijpen. "We kunnen mensen weinig begeleiden. We vertellen de patiënt of familie dat er hulp is, en dat ze het niet alleen hoeven te doen. We kunnen wel een melding maken bij Veilig Thuis. Dan pakken zij het traject op."

Volgens Michiel zijn het veelal oudere mensen die in stilte in de problemen komen. "Die hebben vaak alles zelf geregeld, en willen dat ook blijven doen. Ze willen anderen niet belasten. Zo had ik laatst een vrouw die haar dochter 's nachts niet wilde bellen dat ze naar het ziekenhuis ging, omdat die helemaal in Schoonhoven woonde. Toen heb ik haar moeten overtuigen dat haar dochter het wel fijn zou vinden als ze even gebeld werd."

Dat dergelijke eenzaamheidsproblemen vooral ouderen treft, is volgens Michiel niet heel verrassend. "Als het jongeren zijn, kun je de problemen vaak herleiden tot onderliggende kwalen. Bijvoorbeeld omdat ze slecht ter been zijn, of door een verslaving aan verdovende middelen." Ook zouden jongeren sneller opvallen voor de instanties. "Die hangen buiten rond, of wandelen dronken door de supermarkt. De zorg krijgt hen daarom eerder in het zicht dan de oudjes die de voordeur dichthouden."

Het aantal verwaarloosde ouderen dat Michiel tijdens zijn dienst tegenkomt is naar zijn inziens gestegen in de afgelopen 20 jaar. "De laatste jaren zie ik meer eenzaamheid. Vroeger wist je wie er op de portiek woonde, maar mensen kennen hun buren niet eens meer. Mensen zijn te individualistisch geworden. Dat is jammer, want dan krijg je dat soort casussen. Dan zijn wij degenen die dat tegenkomen."

Weer een krasje erbij

De verhalen die hij en zijn collega's vanuit de ambulance meekrijgen, laten niet zelden hun sporen achter bij de ambulancebroeders zelf. Michiel zegt dat hij daar zelf weinig last van heeft, en zijn werk goed van zich af kan zetten. "Ik heb het voordeel dat ik 's avonds niet meer weet wat ik 's morgens gedaan heb", lacht hij. Hij ziet zichzelf vooral als ondersteunend assistent voor zijn verpleegkundige collega's, wat het makkelijker maakt om afstand te bewaren tot de incidenten waarbij hij aanwezig is.

"Als het geen heftige casus is - en dat zal wel een soort beveiliging in mijn systeem zijn - is de kans groot dat ik hem 's avonds niet meer herinner. Dan moet ik op mijn pieper terugkijken wat ik die dag heb gedaan. Als er iets heftigs tussen zit, onthoud ik dat wel, maar ik zie er zoveel dat het een soort zelfbeveiliging is geworden."

Michiel woont zelf in Dordrecht, net buiten zijn eigen werkgebied. "Dat biedt mij ook een extra laagje veiligheid, omdat de kans heel klein is dat ik iemand tegenkom die ik ken. Stel dat ik een oproep krijg om naar de school van mijn zoon te gaan. Op die school zitten duizend kinderen, maar mijn hoofd denkt dan maar aan één iemand. Dat heb ik gelukkig niet."

In de regio Rijnmond rijden zo'n 54 ambulances rond | Foto: ARR

Als voorbeeld van een situatie waarbij het privé en professionele met elkaar in aanraking komen, noemt hij een incident van zo'n twee jaar geleden. "Een collega was toen net vader geworden. Later die week, op een zondagochtend, kregen we de oproep voor een babyreanimatie. Daar hadden we het wel even moeilijk mee. Op gegeven moment vroeg mijn collega of ik mee wilde lopen om het kindje aan de moeder te laten zien. Ik weet dat als ik dat doe, ik er weer een krasje bij heb."

Ook weet Michiel hoe hoog de emoties kunnen oplopen in zo'n situatie. "De babykaartjes stonden nog op de schoorsteenmantel, en Oma zou die middag op kraamvisite komen bij haar kleinkind. Dan weet ik dat ik moet wegduiken, want alles vliegt door de kamer. Hun wereld stort in", legt Michiel uit. "Die avond kijk je zelf wel twintig keer in de wieg van je kind."

Op de ambulance rijden vergt daarom wel enige weerbaarheid, vertelt Michiel. "Na zo'n oproep loop ik terug naar de ambulance en kijk ik hoeveel materiaal we hebben gebruikt. Als het nodig is, ga ik terug naar de post om bij te vullen, maar zo niet ga ik gewoon door. Zo rijd ik iedere dag wel minstens vijf ritten. Je hoeft er maar één te hebben die echt bij je binnenkomt, en dan kan het gebeurt zijn."

In de gehele regio Rotterdam-Rijnmond rijden iedere dag 54 ambulances, verdeeld onder zo'n 232 ambulancemedewerkers. "Die spreiding zorgt er gelukkig wel voor dat ik niet al te veel heftige casussen op één dag tegenkom", zegt Michiel.

Een luisterend oor

Voor ambulancemedewerkers die tijdens hun diensten met dergelijke heftige incidenten te maken krijgen, bestaat er het zogenoemde Team Collegiale Ondersteuning (TCO). Het TCO bestaat uit ervaren ambulancepersoneel die een luisterend oor kunnen bieden aan hun collega's. "Die hebben zelf ook het een en ander meegemaakt, maar tegelijkertijd weten ze precies hoe ze jou de aandacht voor jouw verhaal moeten geven."

Er zijn in dit vak maar twee zekerheden: je begint 's ochtends in de garage, en je komt 's avonds in diezelfde garage terug. Wat daartussen gebeurt kan van alles zijn. Michiel

Zelf heeft Michiel in zijn jaren op de ambulance ook menigmaal contact gehad met het TCO. "De laatste keer was twee jaar geleden, na die babyreanimatie", vertelt hij. Een deel van zijn collega's praat er liever helemaal niet over. "Zo ben ik gelukkig niet. De een belt z'n vrienden, de ander z'n vrouw. Je moet er gewoon over praten."

Zijn werk neemt Michiel liever niet mee naar huis, maar dat is niet altijd mogelijk. "Jaren geleden kwam ik thuis na een heftige dag, en mijn toenmalige vrouw had allemaal visite over de vloer. Zij zag mij en heeft toen de visite naar huis gestuurd. Ze zag aan me dat ik niet oké was." Wat er die dag precies was voorgevallen, herinnert hij zich niet meer, een voordeel van zijn eigen 'beveiliging'.

Ook zijn zoons, inmiddels 17 en 20, spreekt Michiel liever niet over zijn werk als het niet nodig is. "Als we het er al over hebben, gaat het vooral over hoe cool het is dat hun vader op de ambulance rijdt. Ik probeer ze er eigenlijk niet mee te belasten als ze er niet zelf mee komen. Als ze er echt naar vragen, probeer ik ze op een veilige manier uit te leggen wat mijn werk inhoudt."

Ook na 21 jaar, met heel wat 'krasjes', zegt Michiel nog steeds plezier in zijn vak te hebben. "Er zijn in dit vak maar twee zekerheden: ik begin 's ochtends in de garage, en ik kom 's avonds in diezelfde garage terug. Wat daartussen gebeurt kan van alles zijn."