Hoe een illegaal feest het Hoge Bergse Bos weer terug in een vuilnisbelt veranderde

Het is niet voor het eerst, maar het is nog nooit zo erg geweest, vertelt hij maandag na zijn wandelrondje. "Fietsers en wandelaars kunnen niet normaal over de paden lopen en fietsen. Overal liggen flessen, glas, plastic, vuurwerk, condooms, peuken en ballonnen voor lachgas. De gemeente heeft er twee medewerkers op af gestuurd met enorme vuilniszakken, maar die krijgen het maandag met hulp van wat omwonenden niet allemaal opgeruimd. Zeker niet alle scherven die op de paden en tussen het gras liggen."

Puinhoop in het Hoge Bergse Bos na feestje | Foto: ingezonden

'Zeker 50 vuilniszakken'

Het Hoge Bergse Bos was ooit een vuilnisbelt, inmiddels is het al even een mooi en uniek stukje natuur tussen Rotterdam-Ommoord en Bergschenhoek in. "We proberen het bos schoon te houden, maar ze laten vaker hele barbecuepakketten achter. Daar zijn we ook al vaak boos over. In de zomer hadden we een terreur van jongeren bovenop de berg. Ze ruimen het niet op, dus wie moet het dan opruimen? Wij als omwonenden."

"Ik weet niet precies hoeveel vuilniszakken dit zijn, maar zeker meer dan 50. Het is gewoon heel veel troep."

Van kwaad tot erger

Buurtbewoners die regelmatig door het bos lopen, pakken altijd wel wat afval op, maar hier is niet tegenop te rapen. "Het is ook als ze langs de Rotte hangen, er blijft zóveel puinhoop liggen. Maar dit is uitzonderlijk veel. Uiteindelijk moet je die jongeren verantwoordelijkheidsbesef bijbrengen. Je kunt gewoon niet zomaar zoveel rommel achterlaten. Als je niks doet, wordt het van kwaad tot erger want dan komen ze ermee weg.

Het is lastig in te schatten hoeveel jongeren er precies waren in de nacht van zaterdag op zondag, maar volgens getuigen waren het er honderden. Het eerdere bericht over het feest riep nauwelijks verontwaardiging op over bijvoorbeeld de groepsgrootte en de coronaregels, er was juist begrip voor. Voor de troep bepaald niet.

De politie was de nacht van het feest langs geweest, maar de groep was te groot om naar huis te sturen.