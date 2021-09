'We moeten open, we gaan failliet': zaterdag nieuw protest Unmute Us in Euromastpark

Duizenden demonstranten tijdens protestmars 'Unmute Us' in centrum Rotterdam | Foto: Lars Horselenberg (Rijnmond)

Na diverse vruchteloze vergaderingen met politici en een boze brief naar Den Haag, is de evenementensector de wanhoop nabij. Zaterdagmiddag 11 september tussen 14.00 en 15.30 vindt er daarom weer een protest van Unmute Us plaats, dit keer in het Euromastpark in Rotterdam.

“We moeten open, we gaan failliet” zegt Thys Boer, van de N8W8 Rotterdam. De N8W8 Rotterdam is een van de betrokken partijen van de Rotterdamse evenementenbranche, die het Unmute Us protest organiseert. Volgens Boer is dit protest relevanter dan ooit, omdat per 1 oktober ook de financiële coronasteunpakketten vanuit de overheid grotendeels stoppen. “We hebben gezien in Zandvoort dat het kan, met artiesten en al. Dan moet het in de rest van het land ook kunnen", zegt Boer.

Voor dit protest wordt in het Euromastpark een groot podium geplaatst waar diverse artiesten zullen optreden. Welke artiesten dit zijn en wat het programma is, wordt later deze week bekend gemaakt. Een vergunning voor het protest in het Euromastpark is aangevraagd, maar nog niet definitief gegeven.

Evenementenorganisator Révolt organiseert namens Unmute Us het protest in het Euromastpark. In tien andere steden zullen op 11 september ook protesten van Unmute Us zijn.