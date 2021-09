Na weekend van Zandvoort en illegale feesten: 'Den Haag, kom uit ivoren toren en pas regels aan werkelijkheid aan'

"Maar ik heb ook met eigen ogen gezien dat er een verschil is tussen de theorie van een geplaceerd evenement en de werkelijkheid", vervolgt ze. Sportwedstrijden waar de Formule 1 onder valt, mogen doorgaan volgens de huidige regels omdat toeschouwers 'geplaceerd' zijn, met andere woorden: een vaste zitplaats hebben. "Dat is de theorie, maar mensen gaan een drankje halen en lopen rond. Ze worden natuurlijk niet met een draadje uit een helikopter op hun plaats gezet waar ze niet meer vanaf komen."

Evenementen binnen zijn momenteel niet toegestaan. Voor buitenevenementen geldt dat er maximaal 750 bezoekers mogen komen en een coronatoegangsbewijs verplicht is (een negatieve testuitslag, een vaccinatiebewijs of een bewijs dat de bezoeker hersteld is van corona).

'Geen verschil tussen sport en muziek en andere evenementen'

"Den Haag, kom uit je ivoren toren en pas de regels aan aan de werkelijkheid", pleit Jansen. "Ik was even bang dat er een tegenstelling zou ontstaan tussen sport en muziek of andere evenementen, maar nu heeft iedereen gezien dat die er niet is." Voor Jansen kan er maar één uitkomst zijn bij de volgende persconferentie van het kabinet: 100 procent bezetting voor alle evenementen op basis van testen voor toegang: "Ik heb geen steekhoudend argument gehoord waarom het niet zou kunnen. Afgelopen weekend heeft laten zien dat het onderscheid tussen geplaceerd en ongeplaceerd eigenlijk theorie is."

De huidige maatregelen gelden tot 20 september, op 17 september neemt het kabinet een besluit over eventuele versoepelingen. Jansen heeft er vertrouwen in: "Onze boodschap is geen geheim, we willen open zoals ook het plan is. We gaan ervan uit dat ze zich aan die uitgangspunten houden." Testen voor toegang zal nog wel even de realiteit blijven, zo weet ook Jolanda Jansen. Maar wat haar betreft zal die maatregel gelden voor beperkte tijd.

Naast de Formule 1 waren er het afgelopen weekend op meerdere plekken in het land (illegale) feesten en bijeenkomsten. Zo was er in het Hoge Bergse Bos in Rotterdam een feest waar honderden bezoekers op af kwamen. De politie besloot niet in te grijpen omdat er weinig overlast was. "Dat is gedogen, dat is de werkelijkheid", zegt Jansen. "Pas de regels voor evenementen dan ook aan aan de werkelijkheid."

Rommel na illegaal feest in het Hoge Bergse Bos | Foto: ingezonden

Een woordvoerder van de Politie Eenheid Rotterdam laat weten dat het feest in de nacht van zaterdag op zondag in het Hoge Bergse Bos niet was aangekondigd. Na meldingen van omwonenden van geluidsoverlast, zijn agenten naar het bos gegaan. Ze troffen een grote groep feestgangers aan. De agenten zijn volgens de woordvoerder in gesprek gegaan met de bezoekers en besloten om niet in te grijpen.

Overlast minimaal

"Er waren die nacht meerdere incidenten die de aandacht nodig hadden en de overlast van het feest was minimaal. Ook waren er geen incidenten bij het feest in het bos waarbij ingegrepen moest worden", zegt de woordvoerder. De politie is bezig om de organisatie van het feest te achterhalen.

Viroloog Annemiek van der Eijk van het Erasmus MC in Rotterdam heeft de beelden uit Zandvoort ook gezien. "Het goede nieuws is dat het vaccin ook goed beschermd tegen ernstig ziek worden door de deltavariant", zegt ze. De Formule 1 was een evenement waarvoor een coronatoegangsbewijs noodzakelijk was.

"Theoretisch kunnen er dan toch besmette mensen rondlopen, dat hebben andere evenementen ons geleerd", legt Van der Eijk uit. "Een klein percentage mensen met vaccinatie is niet beschermd, we krijgen steeds meer inzicht in die groep. Als iedereen gevaccineerd was, dan zal er geen grote uitbraak zijn, maar het kan wel leiden tot nieuwe besmettingen."

Besmettingen voorkomen

De viroloog vindt de discussie over het wel of niet versoepelen een lastige, politieke discussie: "We zijn nu in een fase van de pandemie dat iedereen in Nederland de keus heeft gehad om ernstige ziekte bij zichzelf en de kans om iemand te besmetten te voorkomen."

Tegen mensen die zich niet willen laten vaccineren, zegt ze: "Als je dat besluit, doe het op basis van goede informatie. Er liggen nu mensen op de IC's aan de beademing met spijt." Vrijwel alle mensen die nu in het ziekenhuis terechtkomen, zijn niet gevaccineerd.

Bij het driedaagse sportevenement in Zandvoort waren dagelijks zo'n 70.000 bezoekers. Van der Eijk: "Bij grote groepen kunnen er mensen bij zitten die ernstig ziek worden als ze besmet raken met het virus. Die mensen komen in het ziekenhuis terecht." De druk op de zorg is nog altijd hoog en er is nog steeds sprake van uitgestelde zorg. "Elke covidpatiënt op de IC betekent dat een andere operatie moet worden uitgesteld. Die uitgestelde zorg kan iedereen raken", zegt Van der Eijk.

Het draait niet alleen om covidzorg Annemiek van der Eijk, viroloog Erasmus MC

Bijvoorbeeld iemand die met sporten een knie verdraaid, moet maanden langer wachten op een operatie. Dat heeft vaak gevolgen voor werk en gezinssituatie. De viroloog van het Erasmus MC vindt het belangrijk dat duidelijk is dat het niet alleen om covidzorg gaat.

Zowel de Formule 1 als het feest in het Hoge Bergse Bos waren buiten. Van der Eijk: "Buiten is altijd beter dan binnen, maar veel mensen dicht op elkaar met wisselende contacten is een risico."

De deltavariant is in Nederland de meest voorkomende variant. Bij ongeveer 98 procent van de besmettingen gaat het om deze variant. "We weten dat het virus circuleert en weten dat er een kleine kwetsbare groep is. En dan is er de uitgestelde zorg. Ik probeer te voorkomen dat ik met een vingertje wijs, maar we moeten het met elkaar doen, we moeten met elkaar proberen het loslaten van de maatregelen op te vangen."