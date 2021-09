Mark Wotte in FC Rijnmond over de lastige functie van td bij Feyenoord: ‘Je bent de pispaal als het niet goed gaat’

Tussen 2004 en 2006 was Mark Wotte technisch directeur bij Feyenoord en dus spreekt hij uit ervaring: “als technisch directeur ben je de pispaal als het niet goed gaat met een team”. Met Wotte bespreken we in onze voetbaltalkshow FC Rijnmond de prestaties van de huidige technisch directeur Frank Arnesen.

Hij was twee jaar technisch directeur in De Kuip. En al is dat inmiddels alweer ruim 15 jaar geleden, sommige dingen zijn hetzelfde. Ook Wotte moest eerst verkopen voor hij iets kon halen.

“Het was een moeilijke periode, financieel gezien, maar er zit wel altijd druk op de ketel. De supporters willen dat je mee doet om het kampioenschap, maar aan die verwachtingen kan je niet voldoen als je in een lagere categorie spelers moet scouten. En als technisch directeur ben je de pispaal als het niet goed gaat met een team, terwijl bij succes de credits naar anderen gaan.”

'Malacia kan Feyenoord 20 miljoen opleveren'

Met Wotte maken we de balans op van de afgelopen transferzomer. Natuurlijk is er de kritiek dat de spoeling in de verdediging erg dun is, maar de spelers die gehaald zijn krijgen bijna allemaal een plus achter de naam staan. Over de nieuwe spits Cyriel Dessers spreekt Wotte zich nog niet uit. “Als Linssen zo blijft scoren denk ik dat Dessers zijn back-up wordt. Je kunt niet met één spits het seizoen in gaan en dus moest er iemand bij. Ik denk dat het goed is dat Feyenoord hem er bij heeft gehaald.”

Uiteindelijk moet Feyenoord ook een keer een klapper maken op de transfermarkt. De club verkoopt zijn spelers vaak voor kleine bedragen en deze zomer vertrokken er zelfs meerdere spelers transfervrij. Binnen de huidige selectie ziet Wotte de kersverse international Malacia als een groeibriljant die de club veel geld kan opleveren. “Een linksback met zijn potentie? Dat moet een topverkoop worden. Het hangt er vanaf hoe hij zich doorontwikkeld dit seizoen maar internationaal gezien is 20 miljoen zomaar een bedrag wat neergelegd wordt voor zo'n speler.”

Bekijk hieronder de hele uitzending terug: