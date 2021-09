Juf Kelsey met reuma dolblij met aangepaste auto na inzamelingsactie school: 'Het voelt nog onwerkelijk'

De school zette in april de actie op om juf Kelsey te helpen. Collega Sanne was één van de initiatiefnemers. Ze wilde niks liever dan dat Kelsey haar onafhankelijkheid zou behouden. “Ze heeft een ernstige vorm van reuma, waardoor een handgeschakelde auto langzaamaan niet meer bedienbaar zou worden”, zegt ze.

Pijn door reuma

Op 8-jarige leeftijd begonnen Kelsey’s benen, armen en handen te vergroeien. Hierdoor moest ze verschillende operaties ondergaan en heeft ze vaak last van pijn. Toch staat ze dagelijks voor de klas in Berkel en Rodenrijs.

In april ging Rijnmond bij haar langs op school. Die dag werd niet alleen duidelijk hoe geliefd juf Kelsey is, maar ook dat ze erg geholpen is met een andere auto. In totaal moest er minimaal 16 duizend euro worden ingezameld voor een tweedehands auto.

Juf Kelsey met haar leerlingen | Foto: Rijnmond

Op zoek naar een auto

En dat ging sneller dan de school durfde te hopen. Sanne: “Voor de zomervakantie hadden we het bedrag van 16 duizend euro bij elkaar. Toen is de zoektocht naar een auto begonnen.”

Met hulp van autobedrijf Axxi auto uit Dirksland werd de auto uitgekozen en gemaakt. Zij hebben bijvoorbeeld gezorgd voor een auto met een extra grote kofferbak en stoelverwarming. Dat zijn aanpassingen die erg fijn zijn voor Kelsey. "De rolstoel past veel makkelijker in de kofferbak en door de stoelverwarming hoef ik in de winter niet verstijfd in de auto te stappen.”

Ze vertelt over haar vorige auto. “Het was heel pittig om daarin te rijden. De auto had een schakelsysteem. Als ik veel last had van mijn reuma, kon ik bijna niet meer schakelen omdat het te veel pijn deed.” De aangepaste auto scheelt veel pijn en kracht. “Ik heb een automaat nu. Daar krijg ik ontzettend veel rust door.”

Eerste dag

Kelsey kon haar geluk niet op toen ze maandagochtend voor de eerste keer met haar nieuwe auto naar school reed. “Het is nog een beetje onwerkelijk allemaal. Het is heel fijn om in een lekkere auto te rijden. Ik was echt heel vrolijk toen ik aankwam.”

Ze is haar collega’s ontzettend dankbaar. “Ik werk in een geweldig team. Iedereen helpt elkaar en staat altijd voor elkaar klaar.”