Natuurfilm 'De Wilde Waard': het leven van dieren in de Alblasserwaard is een stuk wilder dan je denkt

Dat de film gemaakt mocht worden, heeft Philips te danken aan de inwoners van de Alblasserwaard zelf, zegt hij. Zij hebben voldoende geld gedoneerd voor de crowdfundingsactie die was opgezet. "Volgens mij was er uiteindelijk 10 duizend euro opgehaald. Allerlei mensen gaven mij het vertrouwen."

"Pas daarna sloten de grote natuurclubs aan. Ook de gemeentes en provincies gaven toen een mooie subsidie. Uiteindelijk ontstond er een potje waarmee we voor tweeënhalfjaar aan de slag konden gaan."

Verrast door natuurgebied

Het is niet de eerste keer dat Philips een natuurprogramma maakt. "Ik werk al een tijdje voor het televisieprogramma Vroege Vogels." Met het ontstaan van het idee voor de film, ging hij bezig met de verfilming van het dierenleven in de Alblasserwaard.

De Alblasserwaard is een prachtig oud-Hollands weidegebied gelegen in het zuiden van het Groene Hart. Je vindt er uitgestrekte weilanden, plassen, lange sloten, molens en heel veel wilde dieren. Het is het leefgebied van grutto’s, purperreigers, hazen, brandganzen, reeën, heikikkers, bruine kiekendieven en argusvlinders.

Het gebied van de Alblasserwaard heeft hem verrast. Vooral de levens van de dieren. "Je kan er van alles over lezen, maar als je die levens echt volgt, is dat toch anders. Zo is er in de Alblasserwaard eigenlijk weinig bekend over de bevers. Boswachters wisten dat ze er zaten, maar hadden ze nooit geteld. Ik probeerde zo'n familie in de gaten te houden en verwonderde mij toen over de routines van bevers. En over hoe ze hun jongen verzorgen."

Bever in de Alblasserwaard | Foto: Beeld uit film De Wilde Waard

Bij het filmen van de wilde dieren, ging niet alles even gemakkelijk. Zo wilde Philips heel graag grote kuikens filmen, maar verstopten zij zich telkens. "Dat is niet zo gek, omdat die beesten heel wat vijanden hebben", legt hij uit. "En als ze dan een cameraman zien met een lange telelens denken ze: 'Hup, het gras in'. Dus het was een hele klus om die beestjes op beeld te krijgen."

'Survival of the fittest'

Hij noemt de Alblasserwaard 'een wildernis'. "Beesten eten elkaar op, moeten voor elkaar vluchten en jongen grootbrengen. Uiteindelijk is het survival of the fittest. Dat ga je ook echt terugzien."

'De Wilde Waard' draait vanaf woensdag in bioscoop Landvast in Alblasserdam.