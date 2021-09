Problemen metroverkeer kwamen door storing glasvezelnetwerk: 'De back-up was al in gebruik'

"Het is heel vervelend geweest voor onze reizigers", vertelt woordvoerder Diana van Stijn. Het metroverkeer kwam dinsdagochtend een uur later dan gepland op gang, waardoor de ochtendspits flink last heeft gehad van vertragingen. Een woordvoerder zei dinsdagmorgen dat de storing op de vijf metrolijnen werd veroorzaakt door spanningsproblemen. Die begonnen rond 03:00 uur bij de elektrische voeding van metrostation Capelsebrug.

"We hadden te maken met een technische storing, het zat 'm in het glasvezelnetwerk", legt Van Stijn uit. "Normaal gesproken is er een back-up, maar de extra pech was dat de back-up een dag eerder al in gebruik was genomen." Het was de bedoeling dat de bewuste storing afgelopen nacht verholpen zou worden, maar toen gooide een volgende storing roet in het eten.

Daarom moest er een noodvoorziening opgestart worden, wat ook weer even duurde. "Die was uiteindelijk rond zes uur klaar voor gebruik, waarna we om half zeven konden opstarten."

Drukke dinsdagochtend

De technische details weet Van Stijn niet, maar volgens haar ging het om een 'verbindingsstuk' van het glasvezelnetwerk. "Daar is de rest van de dag hard aan gesleuteld en inmiddels zijn beide systemen weer in orde."

Reizigers hebben dinsdagmorgen flink last gehad van de vertragingen. "Reizigers hebben er tussen zes en zeven echt last van gehad", weet Van Stijn, "en rond zeven was het ook echt wel drukker", vervolgt ze. "Mensen hebben er echt wat van gemerkt in de ochtendspits."

In de loop van de ochtend kwam het verkeer weer op gang.