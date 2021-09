Transportbedrijf in Bleskensgraaf moet Roemeense chauffeurs Nederlands loon betalen

Hoewel de chauffeurs Tsjechische arbeidscontracten hadden, werkten ze in en vanuit Nederland. Daarom hebben ze volgens de rechter recht op Nederlands loon. Met een schijnconstructie probeerde Wemmers de cao- en premie-afdrachten in Nederland te ontduiken.

De zaak kreeg in 2014 al aandacht, nadat vakbond FNV het bedrijf binnenviel en opheldering vroeg over de gang van zaken. De onderzoeksresultaten gingen naar de inspectiediensten, die daarna in drie landen tegelijk binnenvielen voor een controle. Er werden boeterapporten opgemaakt en het Openbaar Ministerie (OM) werd gevraagd om de zaak strafrechtelijk af te handelen. Wemmers kwam toen nog weg met een schikking en en ontliep strafvervolging.

Tsjechisch zusterbedrijf

Naast het bedrijf in Bleskensgraaf maakt Wemmers gebruik van een Tsjechisch zusterbedrijf. Bij dat bedrijf kregen de Roemeense chauffeurs een arbeidscontract om vervolgens voor Wemmers in Nederland te gaan werken. De Roemeense chauffeurs werden gepusht om valse verklaringen af te leggen tegen de Tsjechische sociale zekerheidsinstantie dat ze niet in Nederland, maar in Tsjechië zouden werken.

Met die constructie probeerde Wemmers niet alleen Nederlands loon, maar ook Nederlandse afdrachten van sociale premies te ontlopen. Daarop stapten de chauffeurs naar de FNV, die de zaak onderzocht en een zaak startte om Nederlands loon af te dwingen.

In de procedure zijn verschillende chauffeurs, een inspecteur van de Inspectie Leefomgeving en Transport, de eigenaar van het bedrijf en verschillende kantoormedewerkers onder ede verhoord. In het vonnis concludeert de rechter dat de kantoormedewerkers in strijd met de waarheid hebben verklaard.

Salarisclaim

Edwin Atema van FNV/Stichting VNB is blij met deze duidelijke uitspraak van de rechter. "De rechter heeft de schijnconstructie van Wemmers gelukkig doorzien. Na het ontlopen van strafvervolging dachten de mensen bij Wemmers ook nog weg te komen met het afleggen van valse verklaringen. Deze procedure laat maar weer eens zien hoe ver bedrijven gaan om arbeidsuitbuiting wit te wassen." Voor de Roemeense chauffeurs wordt een salarisclaim ingediend.

Het bedrijf stond eerder voor de rechter, omdat overwerk niet altijd werd uitbetaald. Wemmers was dinsdag niet bereikbaar voor commentaar.

Negen chauffeurs spanden de procedure mede aan tegen Wemmers. Zij werken volgens Atema niet meer bij het bedrijf. "De helft is zelf vertrokken, de andere helft moest vertrekken. Maar misschien moet justitie nog een keer binnenvallen en harder doorpakken. Bedrijven lachen alleen maar om een schikking."

Volgens Edwin Atema zijn de praktijken ook nog niet verleden tijd. "Het bedrijf gaat gewoon door. Nu met andere chauffeurs uit Oost-Europa."