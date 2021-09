Olympisch kampioen Hoogland komt naar Zesdaagse Rotterdam en blikt terug op Spelen: 'Was sprinten op een ander niveau'

Heel anders voelt het leven voor Hoogland (28) niet, sinds hij in augustus een gouden en zilveren medaille binnenhaalde op de spelen. "Behalve dat het allemaal wat hectisch is. De afgelopen vier weken zijn we behoorlijk geleefd", doelt de sprinter op hemzelf en vriendin Braspennincx. "Maar dat is ook wel lekker. We genieten er wel van. Ineens heel veel afspraken, televisie-interviews en dergelijke. Terug komen in Scheveningen en meteen vanuit het vliegtuig naar de koning, thuis in de gemeente nog een huldiging..."

"We hebben het onszelf ook wel druk gemaakt door een huis te kopen." Braspennincx vult aan: "Het is niet aan te raden om je huis volledig in te pakken in één week."

Goud verloren

Waar Hoogland samen met Harrie Lavreysen, Roy van den Berg en Matthijs Büchli oppermachtig was op de teamsprint, verloor hij de finale van de individuele sprint van landgenoot Lavreysen. "Een olympische finale verliezen van iemand met wie je veel optrekt maakt het alleen maar erger denk ik, juist omdat je veel naar hem kan kijken en op 'm kan trainen. Dat maakt het heel zuur. Je verliest voor je gevoel wel goud."

"Ik had het af moeten maken in twee ritten, maar het ging gewoon heel hard. Het was sprinten op een ander niveau in de finale. Coaches van andere landen keken ook echt vol verbazing: wat gebeurt hier nou? Het was drie ritten rammen."

Tekst gaat verder onder de foto.

Jeffrey Hoogland | Foto: Tim van Hengel

Op de teamsprint pakte Hoogland met de Nederlandse ploeg dus wel goud. "Ik merk dat ik nog steeds niet weet hoe ik me bij die gouden medaille moet voelen. Ik ben olympisch kampioen en dat besef is er nu langzamerhand wel. Maar de manier waarop voelde voor mij eigenlijk veel te makkelijk. Alles klopte en was strak voor elkaar. Daar hebben we jarenlang voor gewerkt en ik kan honderd procent op die andere mannen vertrouwen. Ik weet precies wat iedereen gaat doen, zet ons neer in welke vorm dan ook en er komt wel een goede tijd uit."

Vol ongeloof

Waar Hoogland individueel genoegen moest nemen met zilver, pakte Braspennincx (30) op de keirin wél een gouden medaille solo. "Ik ging winnend over de streep, dat was zo raar. Oh wacht, ik ben olympisch kampioen. Vol ongeloof was ik."

Tekst gaat verder onder de foto.

Shanne Braspennincx in Zesdaagse TV | Foto: Tim van Hengel

"Het mentale aspect was zwaarder dan het fysieke denk ik, ik reed in de weken voor de spelen al mijn persoonlijke records aan gort en was supersterk, ook in het krachthonk. Dan weet je dat je je nergens achter kunt verschuilen. Dat brengt rust, maar ook onrust. Wat je denkt dat in je benen zit moet je zien waar te maken."

Van der Poel

In Zesdaagse TV was er uiteraard ook aandacht voor de actuele ontwikkelingen in het wegwielrennen. Bijvoorbeeld voor Mathieu van der Poel, die op dit moment kampt met een rugblessure. Desondanks gaat de voormalig drager van de gele trui in de Tour de France komende zondag weer koersen. "Voor mij is het geen goed teken dat hij zijn rug moet testen", vertelt oud-wielrenner en tegenwoordig commentator Bobbie Traksel. "Normaal zou je zeggen: hij is gezond, die rug is goed en dit is het plan tot aan het WK."

Tekst gaat verder onder de foto.

Bobbie Traksel in Zesdaagse TV | Foto: Tim van Hengel

Het WK wielrennen begint over een kleine twee weken, met in het laatste weekend van september de wegwedstrijd bij de mannen. Traksel: "De selectie is een puzzel, met één stukje in het midden. Mathieu van der Poel is eigenlijk de enige bij de Nederlandse mannen die een topfavoriet kan zijn. Anders heb je een heel grote groep renners die met een beetje geluk vooraan kan komen en kan winnen. Mannen als Tom Dumoulin, die in de Benelux Tour liet zien dat hij echt wel mee kan doen om de prijzen."

"Maar het is echt wachten op een signaal van Mathieu van der Poel, voordat we kunnen zeggen of we een grote kans hebben op winst. Dat maakt het lastig, wat moet je nu als bondscoach doen? Op Van der Poel afstemmen of met zoveel mogelijk renners in de finale geraken?"

Bekijk hieronder de hele aflevering van Zesdaagse TV, waarin ook de prestaties van Fabio Jakobsen en Dylan van Baarle in de Vuelta a España worden besproken.