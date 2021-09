Feyenoorder Benita weg bij Oranje onder 19 na vrouwen op kamer

Buiten dat dit sowieso niet mag, verbrak de 17-jarige Benita volgens de KNVB daarmee ook de coronabubbel van Oranje onder 19. Ook Ajacieden Ar'jany Martha, Rio Hillen en Paris Saint-Germain-speler Xavi Simons werden naar huis gestuurd, nadat zij waren gaan kijken op de kamer waar de vrouwen zich bevonden. "Er wordt een zogenoemde ‘voetbalbubbel’ gecreëerd en ook wordt er getest. Zo is de kans op besmettingen binnen een team het kleinst. De KNVB heeft een verantwoordelijkheid naar clubs en spelers om alles zo coronaproof mogelijk te organiseren", aldus de KNVB-woordvoerder.

Vanwege het incident ontbrak Benita maandag al bij de verloren oefenwedstrijd tegen Italië (0-3) in Katwijk, net als de andere vier zondebokken. Overigens was dat dubbel zuur voor Benita, die zo niet alleen de eerste interland van Oranje onder 19 in bijna twee jaar tijd miste, maar ook zijn debuut voor dat elftal aan zich voorbij zag gaan.

Recent maakte Benita al wel zijn debuut voor Feyenoord, in de met 3-1 verloren Conference League-wedstrijd bij IF Elfsborg. De buitenspeler viel in dat duel drie minuten voor tijd in voor Alireza Jahanbakhsh.