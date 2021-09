Nieuwe esports arena geopend voor studenten van Grafisch Lyceum Rotterdam

League of Legends, Call of Duty 4 of Fortnite: sinds dinsdag heeft het Grafisch Lyceum Rotterdam een spectaculaire nieuwe esports arena waarin deze spelen een voor een kunnen worden gespeeld. Maar niet alleen dat: studenten kunnen de ruimte gebruiken om evenementen te organiseren.

Ruben Been, projectleider bij Esports, vertelt dat het organiseren van esports toernooien de nodige vaardigheden vergt. De studenten kunnen mediamanager worden en de toernooien gaan organiseren, als redactiemedewerker verslag doen of als mediavormgever een livestream maken. "Dat zijn specialistische rollen waarvoor wij de studenten gaan opleiden."

Professioneel gamer

Daarnaast is het volgens hem goed mogelijk om professioneel gamer te worden. "Je speelt dan in de top van Nederland of van de wereld voor een team dat fulltime betaalt. In plaats van een voetballer zijn voor Feyenoord, ben je dan een esporter."

Tijdens de opening waren ook diverse bekende esporters, zoals Koen Schobbers, aanwezig. Johan Thijen, docent op Grafisch Lyceum, legt uit wat het verschil is tussen normaal gamen en esports. "Esports zijn de eredivisie voor het voetbal. Het grootste verschil met normaal gamen is het competitieve gedeelte. Er gaan miljoenen in om."