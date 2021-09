Rapport over omgang met homo's op strenggelovige school in Gorinchem mag gepubliceerd worden

De Inspectie van Onderwijs mag het rapport over het Gomarus College in Gorinchem ongewijzigd publiceren. Op de school zouden leerlingen worden gedwongen om hun homoseksuele geaardheid op te biechten aan hun ouders.

Het Gomarus College vond dat het rapport een verkeerd beeld gaf en stapte naar de rechter om de publicatie tegen te houden. Wat de school betreft werden bepaalde passages aangepast. Van de rechter hoeft dat niet.

De school geeft toe dat het op bepaalde punten niet goed is gegaan en benadrukt dat het altijd de bedoeling is geweest om de veiligheid van leerlingen te waarborgen. Inmiddels zijn er afspraken gemaakt over hoe om te gaan met leerlingen en hun seksuele geaardheid.

Oud-leerlingen van het Gomarus College vertelden eerder in NRC dat ze de keuze kregen om hun ouders zelf in te lichten hun homoseksualiteit. Anders zou de school dat doen. "Je ouders staan al bij de balie", kregen ze te horen. Toen ze in paniek raakten en weg wilden, draaide de zorgcoördinator de deur van de kamer op slot. De streng gereformeerde school wijst het praktiseren van homoseksualiteit op bijbelse gronden af.