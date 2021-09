Zaak 'vergisontvoering': mogelijke bezorger van losgeldbrieven en man die explosieven legde langer in cel

De rechtbank in Rotterdam heeft het voorarrest van een 43-jarige vrouw uit Rotterdam en een 24-jarige Amsterdammer met twee weken verlengd. Zij zouden betrokken zijn bij de bedreigingen van een 59-jarige man en de familie van zijn vriendin in de zaak die bekend staat als de ‘vergisontvoering’.

De vrouw zou begin augustus losgeldbrieven bij adressen in Zwijndrecht, Alblasserdam en Hendrik-Ido-Ambacht in de bus hebben gegooid. De Amsterdammer zou explosieven hebben gelegd bij twee woningen in Alblasserdam. Het explosief aan De Boezem ging op 28 augustus af en richtte een ravage aan. In het pand woonde de vriendin van de 59-jarige man.

Het televisieprogramma Opsporing Verzocht besteedt dinsdagavond aandacht aan de geweldplegingen in de Drechtsteden. Er worden beelden getoond van het in brand steken van het bedrijfspand aan de Kreekweg in Zwijndrecht (14 augustus) en de beschieting van een woning in Hendrik-Ido-Ambacht (28 augustus). Daar woonde de zoon van de vriendin van de 59-jarige man.

De zaak draait volgens justitie om een partij van 1899 kilo cocaïne, die eind juli in de haven van Antwerpen werd ontdekt.