De ene Rotterdammer komt, de andere gaat: Nederlands honkbalteam met verjongde selectie naar EK

"Er zijn spelers die al 10, 15 of zelfs 20 jaar voor Team Kingdom of the Netherlands gespeeld hebben. Jongens als Markwell (41) of Cordemans (46) hebben een fantastische carrière gehad en veel gedaan voor het Nederlandse honkbal", vervolgt 't Hoen. "Ik heb het ze persoonlijk verteld dat het nu stopt. Dat zijn geen leuke gesprekken, maar wel noodzakelijk."

"Ik heb nog met die jongens samengespeeld. Cordemans en Markwell zagen het natuurlijk wel een beetje aankomen. Jaren geleden hebben we al met hen over de toekomst gepraat. Ze wilden natuurlijk nog voor de Olympische Spelen gaan, die hebben we helaas niet gehaald. Er komt een tijd voor nieuwe spelers, die hebben we nu gevonden."

Martina

Een van de nieuwe namen in de huidige selectie is die van Junior Martina. Een 23-jarige infielder die nu in de Verenigde Staten speelt, maar opgroeide in Rotterdam-Zuid. Hij kan vanaf komende zondag zijn eerste wedstrijden voor Nederland gaan spelen. "Er komen de komende jaren meer nieuwe jongens bij", vertelt hij over de verjongde selectie van het Nederlands honkbalteam. "Dat is alleen maar goed denk ik, nieuwe gezichten vind ik prima. Ik ken deze jongens ook al jaren dus ik word hier goed opgevangen."

"Junior ken ik al vanaf zijn elfde/twaalfde", vult bondscoach 't Hoen aan. "Ik ben trots om te zien dat hij deze selectie heeft gehaald, maar ook benieuwd naar hoe hij het gaat doen. Ik zie heel veel talent in onze selectie. Dit EK moeten we dat bewijzen. Daarna komen pas de grote toernooien zoals de World Baseball Classic, dit EK is een eerste graadmeter om te zien waar we staan."

Het EK begint voor Nederland zondag in Turijn met een groepswedstrijd tegen Slowakije. De andere tegenstanders in de groep zijn Tsjechië en Zweden. Het zijn de eerste drie hordes richting een vierde Europese titel op rij voor Nederland, dat ondanks de verjongde selectie volgens bondscoach 't Hoen 'nog steeds één van de favorieten' is.