Rotterdammer Charraoui klaar voor EK zaalvoetbal: 'Hebben hoge verwachtingen'

"We kunnen niet wachten en willen het hoogst haalbare. Natuurlijk trainen we minder dan de landen die we op het EK gaan treffen, daar zijn de spelers fullprof. Maar kwaliteit en individuele acties hebben we genoeg in huis. We hebben hoge verwachtingen", zegt Charraoui.

Hij is voor Oranje een belangrijke aanvaller. Een van de spelers die het publiek in de Ziggo Dome in Amsterdam en MartiniPlaza in Groningen - de twee speellocaties tijdens het EK - straks moet betoveren. Dat beseft ook bondscoach Max Tjaden: "Soufian is een heerlijke jongen om mee samen te werken. Als de kop goed staat, is hij een heel waardevolle speler voor ons."

Veld

Charraoui is niet alleen goed in de zaal, maar ook op het veld. Zo speelde hij voor Excelsior Maassluis elf duels in de tweede divisie en één in de KNVB Beker. "Maar ik had er geen plezier meer in. Uiteindelijk ben ik me gaan focussen op zaalvoetbal en daardoor kwam dat plezier terug. Alles aan zaalvoetbal is mooi. Je komt telkens in één-tegen-één-duels en moet altijd in beweging zijn. In veldvoetbal heb je bij momenten actie, maar dat is bij zaalvoetbal constant", legt Charraoui uit.

Buiten het Nederlands team om speelt Charraoui voor Hovocubo, een zaalvoetbalclub uit het Noord-Hollandse Hoorn. Ook mede-internationals en Rotterdammers Lahcen Bouyouzan en Karim Mossaoui spelen voor de Noord-Hollandse club. Maar waarom eigenlijk? Rotterdam heeft met Feyenoord Futsal immers een zaalvoetbalclub op het hoogste niveau van Nederland. "Er zijn wat dingen gebeurd toen ik er vertrok. We zijn weer bezig om het goed te krijgen. En ik hoop dat dat lukt. Rotterdam blijft onze thuishaven. Misschien dat Lahcen, Karim en ik er ooit weer kunnen komen voetballen."

