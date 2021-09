Oog in oog met de koning: Rogier mag zich door gouden medailles nu ridder noemen

Naast drievoudig Paralympisch kampioen mag Rogier Dorsman zich vanaf nu ook Ridder in de orde van Oranje-Nassau noemen. De zwemmer uit Heerjansdam is dinsdag door koning Willem-Alexander gehuldigd en tot ridder geslagen.

Dat dat bij het winnen van een gouden medaille hoorde, wist hij stiekem al wel. Maar dat betekent niet dat hij er minder van heeft genoten. "Je hoeft me niet met u aan te spreken hoor", grapt Dorsman. "Dat ik nu ridder ben, is een hele eer", vervolgt hij. "Dat geeft een heel trots gevoel. Hij gaat zeker nog niet van m'n jassie af, haha."

Op Paleis Noordeinde werden hij en de andere atleten gehuldigd. "De koning ontmoeten was een hele eer. Super dat je even een praatje met hem maakt, dat ze laten zien dat ze de Paralympische Spelen gevolgd hebben - ook al was het helemaal in Japan en mochten ze er niet bij zijn."

Trots op Nederland

Dorsman - die in Tokyo uitkwam op de 100 meter rugslag, 100 meter schoolslag, 100 meter vlinderslag, 200 meter wisselslag en 400 meter vrije slag - won drie gouden plakken, en daar was de koning ook maar wat blij mee. "Hij zei dat hij trots is op het land Nederland en dat wij het goed doen."

Dat was niet de enige eer die Dorsman toekwam, hij was ook aangewezen als vlaggendrager bij de sluitingsceremonie van de Paralympische Spelen. "Ik was eigenlijk van plan om zondag naar huis te komen, maar dat is een dag verlaat omdat ik de eer had de vlag te dragen", vertelt hij glunderend.

Leugenaar en fraudeur

De Spelen gingen overigens niet alleen maar over rozen: nog voordat Dorsman überhaupt van start kon gaan, was hij al onderdeel van een rel. "Mijn concurrent schopte in de Poolse media de benen onder mijn lijf door te zeggen dat ik niet echt gehandicapt ben; dat ik gewoon kan kijken. Ik kreeg berichten dat ik een leugenaar en een fraudeur ben... Daar heb ik wel even slecht van geslapen."

Dorsman komt uit een klasse met blinden en slechtzienden, en valt zelf onder die laatste categorie. De zwembond heeft later aangegeven dat alles volgens de regels is. "Dat geeft wel een goed gevoel, dat zij achter je staan", vertelt de atleet.

"Maar ik weet eigenlijk ook niet waar hij zo moeilijk over doet", vervolgt hij. "We zwemmen namelijk allemaal met een soort bril in mijn klasse, om het zo eerlijk mogelijk te maken." Door die zwarte bril ziet elke zwemmer hetzelfde: namelijk helemaal niets. "Dat houdt het voor iedereen gelijk. In dat opzicht zijn we allemaal gelijk."