Maassluizer aandenken aan F1 Zandvoort: 'Alle coureurs krijgen een beschilderde klomp'

Hoe komen Zandvoort, Formule 1 en Maassluis en Dave met elkaar in contact? "Mijn oude buurman heeft een evenementenbureau, met wie ik al het een en ander samendeed. En zijn compagnon organiseert de Formule 1. Zo kwam ik met ze in contact."

We wilden toen iets bijzonders gaan bedenken voor de coureurs, zegt Damain. "Iets wat herinnert aan Nederland."

Twintig klompen

Twintig verschillende coureurs, dus ook twintig verschillende klompen. Waar haalde Damain zijn inspiratie vandaan? "Ik heb mij er heel erg in verdiept. Ik heb de Netflix-documentaire Drive to Survive gekeken, sociale media afgestruind en zoveel mogelijk opgezocht over die gasten. Ik heb als basis voor de klompen het design van de auto's gepakt. Zo ben ik mijn ding gaan doen."

Damain probeert altijd een sentimentele waarde te geven aan kunstwerken. "Bijvoorbeeld bij Daniel Ricciardo: hij wordt Honey Badger genoemd. Dat heb ik dan in zijn klomp verwerkt. Hij zegt ook altijd: 'All good always.' Dat logo heb ik ook op z'n klomp gemaakt."

Maassluise kunstenaar Damain maakt klompen voor de F1-coureurs | Foto: Damain

De klomp voor Max Verstappen heeft hij als laatst gemaakt. "Ik zat heel het weekend in de paddock, waar alle teams samenkomen. Ik verfde daar live. Daar heb ik die van Max geverfd. Dat was wel een hele happening. Iedereen wilde daar een foto van maken. Ik probeerde een beetje oranje erin te verven. Daarnaast heeft hij zo'n leeuw op z'n helm. Dat is wel heel tof."

Persoonlijk overhandigd

Dertien van de twintig klompen heeft hij persoonlijk aan de coureurs overhandigd. "Het was echt cool om dat bij Lewis Hamilton en Max Verstappen te doen." Hij vertelt zelfs dat hij een groot compliment kreeg van Hamilton, die hij meer excentriek noemt dan Verstappen. "Ik gebruik altijd een bepaalde manier van schrijven en had zijn naam op die manier geschreven. Hamilton vond dat tof. Dat was heel vet om te horen."

Een van de twintig klompen die Damain heeft geschilderd | Foto: Damain

Veel mensen willen de klompen nu kopen, zegt Damain. "Of ik dat echt wil, weet ik nog niet. Ik moet het allemaal nog even laten landen. Maar, ik wil misschien wel een schilderij maken geïnspireerd op dit weekend."