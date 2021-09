Warme nazomerdagen: dit zijn vijf tips voor een leuke terrasplek

We mogen al even genieten van warme nazomerdagen en dat is deze dag niet anders. De zon schijnt volop en het wordt mogelijk 28 graden. Het opzoeken van een leuk terras kan dus geen kwaad. Food trendwatcher Gijsbregt Brouwer geeft je vijf tips voor de beste plekken.

Van klassieke terrassen aan het strand tot aan de echte stadsterrassen en terrassen aan de Maas: er is (heel) veel keus in de regio. De horeca heeft zich vanwege corona goed ingesteld op de terrassen. “Het hangt heel erg af van waar je zin in hebt. Maar denk vooral niet: ‘Het is lekker weer, de terrassen zullen wel vol zitten. Je vindt vast nog wel een plekje", weet Brouwer.

Tip 1: restaurant De Maas

"Hier zit je lekker aan de Maas in de wijk Feijenoord. Je hebt er een groot terras en een prachtig uitzicht over de stad. Je ziet bijvoorbeeld goed het Noordereiland liggen. Het is een absolute aanrader en je kan er ook nog eens lekker eten. Een beetje Latijns-Amerikaans."

Tip 2: plein Oost

"Achter dit restaurant zitten twee jongens die het fijn vinden om pleinen een nieuw leven in te blazen. Ze hebben dat gedaan met de containerbar in Noord en doen het nu met het Oostplein. Je kan er echt goed eten; er staat een waanzinnige chef in de keuken. Ook kan je chill biertjes drinken op het terras."

Tip 3: restaurant Palop

"In West kom je, als je de Mathenesserbrug overgaat, een Portugees restaurant tegen. Ze hebben van die standaard terrasmeubels en een groot plein voor hun zaak met best wat groen erbij. Je zit niet in de felle zon, maar wat meer in de schaduw. Ook hier heb je een goed uitzicht: je kijkt uit op het Mathenesserplein, op de Schie en op de Mathenesserbrug. Je eet er heel goed, het is een mix tussen de Portugese en Kaapverdische keuken. Met name alles wat uit de zee komt is waanzinnig. Vooral de Pulpo is een aanrader."

Tip 4: restaurants bij strand Hoek van Holland

"Daar heb je een rijtje met stoere strandtenten: de Pit, Elements en Pele. Als je de stad uit wil, zijn dit goede plekken. Je kan bijvoorbeeld heerlijke pizza's eten bij de Pit, bij Elements is alles vegan en bij Pele eet je onder andere Thais."

Tip 5: café van Zanten

"Dat is leuk als er geen markt is, want dan mogen zij hun terras heel erg uitbreiden. Zij hebben echt een megaterras en dan nog zit het altijd vol. Je zit daar ook heel lang in de zon. Het is een soort klassiek kroegterras met een zee van stoelen en tafels. Daarbij is er een groot voordeel: bij de Meent rijden geen auto's meer. Scheelt lawaai."