Bijlow en doelpuntenmaker Til walsen met Oranje over Kökcü en Turkije heen in WK-kwalificatieduel

Orkun Kökcü in duel met Georginio Wijnaldum | Foto: Orange Pictures

Oranje heeft de WK-kwalificatiewedstrijd tegen Turkije eenvoudig gewonnen. Met Feyenoorders Justin Bijlow in het doel en doelpuntenmaker Guus Til als invaller werd het Turkije van ploeggenoot Orkun Kökcü getrakteerd op een dikke nederlaag: 6-1.

In de Johan Cruijff ArenA opende Oranje furieus tegen de Turken, die voorafgaand aan het duel nog koploper waren in de poule. Al binnen de minuut schoof Davy Klaassen na een heerlijke combinatie raak: 1-0.

Het Nederlands elftal van bondscoach Louis van Gaal en assistent-bondscoach Henk Fraser bleef de aanval zoeken. Via twee doelpunten van Memphis Depay gingen beide ploegen met een 3-0 stand rusten. Na de tweede gele kaart van Caglar Soyuncu wist iedereen in het stadion dat de winst al halverwege binnen was.

Goal Til

Voor Orkun Kökcü duurde de interland tegen Nederland maar 45 minuten. Hij werd in de rust naar de kant gehaald. Kort nadat Memphis Depay zijn hattrick voltooide en de 4-0 op het scorebord stond, mocht ook Feyenoord-middenvelder Guus Til invallen.

De middenvelder van Feyenoord was tien minuten voor tijd zelfs goed voor de 5-0. Het betekende de eerste interlandgoal voor Til. De derde Feyenoord-speler in de selectie, Tyrell Malacia, bleef tegen Turkije de hele wedstrijd op de bank. De jonge Feyenoord-back zag dat ook Donyell Malen nog een doelpunt mee kon pakken: 6-0.

In de slotfase mocht oud-Spartaan Halil Dervisoglu nog invallen voor de bezoekers, die in blessuretijd nog iets terug deden. Na een veel te korte pass van Bijlow op Van Dijk, profiteerde Cengiz Under: 6-1.

Nederland staat door deze zege bovenaan en gelijk in punten met Noorwegen, maar Oranje heeft een veel beter doelsaldo (+10). Turkije zakt naar de derde plek.