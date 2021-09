Het weer van vandaag: volop zon en warm!

Woensdag is het stralend zonnig en warm. Het kwik kan vanmiddag oplopen naar lokaal 27 graden. Doordat de wind aflandig is uit het oosten wordt het ook op de stranden warm met 26 of 27 graden.

Het blijft overal droog. Vanavond en vannacht is het eerst helder, maar later in de nacht neemt de bewolking toe en tegen of in de ochtend bestaat er kans op een bui.

Morgen is er meer bewolking en bestaat er kans op een bui. De temperatuur is met 23 graden nog steeds aangenaam. De wind draait naar het zuidwesten en is zwak tot matig, kracht 3 tot 4.

Vrijdag vallen er een aantal buien en wordt het nog 22 graden. Vanaf het weekend halen we in de middag nog een graad of 20 en kan er soms een bui vallen. De droge perioden zullen echter overheersen met daarbij soms ruimte voor de zon.

GEMIDDELDE TEMPERATUUR:

Tussen 1 en 10 september bedraagt de gemiddelde maximumtemperatuur op Rotterdam Airport 20,4 graden en de minimumtemperatuur 11,7 graden. Er valt gemiddeld 31,6 mm neerslag.