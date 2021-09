Politie vermoedt dat dj Wisam werd geliquideerd vanwege schulden

De 37-jarige Al-Abassi werd op 23 juli neergeschoten, vlakbij zijn huis aan het Valeriusrondeel. De schutter sloeg van dichtbij toe toen Al-Abassi zijn hond uitliet. De chowchow - door zijn baas vaak zijn 'zoontje' genoemd - bleef trouw in de buurt van het zwaargewonde slachtoffer liggen. Al-Abassi overleed later in het ziekenhuis.

De geboren Irakees had een evenementenbureau, Iraqi Events, en organiseerde grote feesten. Zelf stond hij ook vaak achter de draaitafel. Veel mensen kenden hem als dj Wisam. Mede door de coronacrisis had Al-Abassi een aantal schulden. "Mogelijk ligt in moeilijkheden daaromtrent het motief voor de moord", heeft de politie dinsdagavond bekendgemaakt in het tv-programma Opsporing Verzocht.

In het programma werden ook beelden van de daders getoond. Die reden na de liquidatie weg in een rode Renault Clio. Zo'n vier kilometer verderop werd de wagen, die eerder gestolen was in Delft, in brand gestoken. Dat was op de Burgemeester Van Beresteijnlaan.

Het duo stapte daarna vermoedelijk over in een Toyota Yaris met een kapot achterlicht. Deze wagen is nog niet teruggevonden.