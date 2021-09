Vanaf december kun je als treinreiziger elke tien minuten van Rotterdam naar Dordrecht of Schiphol, en omgekeerd

Nooit meer haasten om je trein te halen, want binnen de kortste keren glijdt er toch weer eentje binnen. Vanaf december rijdt er elke tien minuten een sprinter tussen Rotterdam en Dordrecht. Plus een intercity tussen Rotterdam en Schiphol.

De NS is woensdag begonnen met tests op de trajecten. Tot december gebeurt dat eens in de veertien dagen op woensdag. "Het spoor is druk, dus alles moet tot op de seconde werken", zegt Marjan Rintel, president-directeur van de NS, die voor de eerste testrit speciaal naar Rotterdam Centraal is gekomen.

Volgens Rintel vraagt de ongekende bouw van honderdduizenden woningen om meegroeiend openbaar vervoer. "Daarom heeft Nederland op korte en lange termijn behoefte aan veel meer capaciteit op het spoor. NS en ProRail leveren een oplossing door tussen meer steden elke tien minuten een trein te laten rijden."

De eerste testochtend verliep overigens niet vlekkeloos. Op het traject naar Dordrecht lag het treinverkeer een tijdje stil vanwege een kapotte trein.