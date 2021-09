Voor wijnboer Fred zijn de druiven deze zomer zuur: 'Tenzij we het weer dat we nu hebben houden tot aan de kerst'

Nee, gelukkig is Lorsheijd niet met het weer van afgelopen zomer. Op zijn Domein de Vier Ambachten in Simonshaven (naast Spijkenisse), dat hij samen runt met zoon Wouter, zijn de gevolgen van het mindere weer groot. Hoewel veel trossen druiven er mooi bij hangen, is dat voor een deel schijn. De trossen zijn nog niet rijp genoeg om er wijn van te maken. "Voor wijn moeten de druiven veel zoeter zijn", legt Lorsheijd uit. "Er moet voldoende suiker in zitten. Dat duurt nog zeker een week of drie."

Verloren oogst

Het heeft alles te maken met de mindere zomer dit jaar. "Alles stond veel te laat in bloei. Dat scheelde echt drie tot vier weken met normale zomers. Dan is het dus ook echt drie tot vier weken later pas rijp. Met een aantal rassen ben je daardoor gewoon te laat en kun je eind november pas oogsten." Het weer is dan echter al dusdanig slecht, dat die oogst als verloren beschouwd kan worden. "Tenzij we het weer dat we nu hebben houden tot aan de kerst. Daar zou ik heel blij van worden, maar ik vrees dat we dat niet gaan redden."

Tekst gaat verder onder de video.

Het goede nieuws is dat de druiven die er goed uitzien, nog wel goede wijn zullen opleveren. "Daar ben ik van overtuigd", zegt Lorsheijd. "Vier- of vijfduizend kilo komt er wel vanaf, schat ik." Daartegenover staat echter alsnog een flinke hoeveelheid druiven die het dit jaar niet zullen redden. "Een deel gaan we niet oogsten omdat het gewoon niet de moeite waard is."

De mooi ogende druiven worden op de wijngaard ook afgewisseld door minder goed uitziende druiven met veel dor blad. Het is het gevolg van het natte weer van de afgelopen zomer. "Met teveel regen krijgen we last van schimmels. Dat tast het blad aan en als het blad doodgaat, vormt het geen suikers meer. Dan zullen de druiven dus ook niet rijp worden. Dat is geen goed teken."

Tekst gaat verder onder de foto.

Dor blad | Foto: Jacco van Giessen

Klimaat en schimmels

De wijnboeren werden de afgelopen jaren verwend met enkele warme, zonnige zomers. Het zijn twee kernaspecten bij het verkrijgen van voldoende suiker in de druif. "Het weer heb je niet in de hand", is Lorsheijd nuchter. "Het klimaat verandert sterk, dat merken we aan heel veel dingen: extreme waterhoeveelheden, veel meer noordenwind in de zomer. Daar is moeilijk op in te spelen. We proberen andere rassen te planten, die beter bestand zijn tegen ons klimaat en schimmels. Daardoor kunnen we gelukkig toch nog een flink deel oogsten."

Tekst gaat verder onder de foto.

Druiven van Fred Lorsheijd | Foto: Jacco van Giessen

Een schrale troost voor Lorsheijd is dat de appeloogst wel gewoon kan doorgaan. Ook die oogst is later dan normaal, maar appels hebben veel minder last van schimmels. "Daar zal een grote partij cider van gemaakt worden. Dat is ook gewoon hartstikke lekker, dus wat maakt het uit", knipoogt hij. "Positief blijven, hè."

Reserves

Corona heeft er desalniettemin ook in Simonshaven diep ingehakt. "De reserves zijn op na afgelopen jaar", stelt Lorsheijd. "We hebben wel bijverdiensten van onze accommodaties die we verhuren, zoals onze wijngaardhuisjes en wijntonnen waar je in kunt slapen. We doen nog wat hovenierswerk, dus al met al kunnen we best wel blijven draaien. Maar het zijn geen makkelijke jaren op dit moment."

Lorsheijd hoopt dat de weergoden hem volgend jaar zomer beter gezind zullen zijn. "De zomer van 2018 was ideaal, net als die van 2003. Laten we daarop hopen. Een zomer zonder corona zou ook eens lekker zijn. Als we dat nou kunnen combineren, dan ben ik weer helemaal happy."